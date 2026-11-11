Primer año de gestión: Educación presenta su informe y destaca mejoras en bonos y plantel docente

El ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, presentó los principales resultados de su primer año de gestión y destacó el incremento del Bono Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300, además de la asignación de 4.000 nuevos ítems para el sistema educativo.

La autoridad señaló que recibió un sistema educativo con dificultades de aprendizaje, brechas de conectividad, interrupciones del calendario escolar y problemas en las condiciones de trabajo de los maestros. Como ejemplo, indicó que siete de cada diez estudiantes de tercero de primaria tenían dificultades de comprensión lectora, mientras que en secundaria apenas tres de cada diez alcanzaban resultados satisfactorios en matemáticas y lectura.

Entre las principales medidas, Sanjinés resaltó el aumento del Bono Juancito Pinto en un 50%, con una inversión de Bs 677 millones. Según explicó, se trata del primer incremento desde 2006 y busca apoyar a las familias y contribuir a la permanencia escolar.

También informó que se duplicó la asignación habitual de ítems, de 2.000 a 4.000 por año. De ese total, 3.000 fueron destinados a maestras y maestros, y 1.000 a personal administrativo, con prioridad en las zonas de mayor crecimiento poblacional.

En el ámbito administrativo, el ministro indicó que el personal de esa cartera de Estado se redujo de 406 a 327 funcionarios, una medida que, según afirmó, permitirá ahorrar cerca de Bs 24 millones anuales.

“Buscamos mejorar la calidad educativa con base en la transparencia, la meritocracia y la eficiencia”, sostuvo al referirse a la modernización de los procesos de selección y designación de personal.

Conectividad, infraestructura y formación

Entre los avances mencionados también están la implementación del programa Aula Conectada, que contempla la instalación de antenas satelitales en 4.500 edificios educativos, la entrega gratuita del Diploma de Bachiller en formato digital y la digitalización de trámites mediante la iniciativa Tranca Cero.

Asimismo, destacó la construcción de tinglados en unidades educativas fiscales, con una inversión superior a los 45,5 millones de dólares, y la entrega de becas gratuitas para estudiantes y maestros, mediante alianzas con instituciones como Google, Oracle, Microsoft y la Embajada de Estados Unidos.

En cuanto a las demandas del magisterio, informó que 6.812 maestras y maestros fueron beneficiados con la nivelación de 55.144 horas de educación inicial, mediante una inversión aproximada de Bs 2 millones. Además, señaló que más de 175.000 docentes fueron considerados para el Bono de Gestión de Aula, con recursos que alcanzan los Bs 413 millones.

Nueva ley y evaluación educativa

Sanjinés anunció que se trabaja en la elaboración de una nueva Ley de Educación consensuada y en una propuesta para nivelar los aprendizajes de más de dos millones de estudiantes, con énfasis en lectura, matemáticas y razonamiento científico.

También informó sobre el inicio de una evaluación de calidad educativa en 400 unidades educativas públicas, privadas y de convenio, con la participación de 16.000 estudiantes de tercero y sexto de primaria, en coordinación con la Unesco y el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa.

Respecto al ingreso a educación inicial, ratificó que para la gestión 2027 podrán ingresar al primer año de escolaridad los niños que cumplan cuatro años hasta el 31 de marzo del próximo año. Explicó que la decisión responde a criterios científicos, neuroeducativos y pedagógicos relacionados con los procesos de maduración infantil.

La autoridad también se refirió a presuntas irregularidades identificadas en proyectos de infraestructura y en la entrega de dispositivos tecnológicos. Indicó que, en dos obras educativas, pese a que el avance físico era del 7%, los pagos superaban la mitad de lo previsto. Además, señaló que se había programado la entrega de casi un millón de dispositivos que, de acuerdo con la información recibida, no llegaron a sus destinatarios.

“Es necesario establecer qué ocurrió y determinar responsabilidades conforme a los procedimientos pertinentes”, afirmó.

El ministro concluyó que el desafío para los próximos años será consolidar las medidas, evaluar sus resultados y corregir las dificultades identificadas, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje en el país.