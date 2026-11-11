Paz destaca la reducción de incendios y plantea fortalecer la cooperación internacional en la COP31

El presidente Rodrigo Paz presentó la posición de Bolivia frente al cambio climático durante su participación en la 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se desarrolla del 9 al 20 de noviembre en Antalya, en Turquía.

Durante su intervención ante la plenaria, el mandatario destacó la importancia de Bolivia en la conservación de la Amazonía y la generación de agua dulce.

Asimismo, expuso cifras sobre los incendios y la deforestación, y planteó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para proteger el medio ambiente.

Paz sostuvo que Bolivia cumple un papel importante en la conservación de las fuentes de agua dulce de Sudamérica. En su discurso, señaló que el país aporta cerca del 60% del agua dulce a la Amazonía brasileña y a sectores de la Cuenca del Plata.

"Es un corazón estructurado en el corazón de Sudamérica. Por eso, cuando jóvenes de Noruega o de Gran Bretaña o de algunas otras naciones que hacen aportes para la construcción y la defensa de nuestros bosques sepan que en Bolivia tienen espacio para cuidar esos bosques, pero además cuidar la fuente más grande de agua dulce del mundo", dijo.

En ese contexto, invitó a jóvenes y organizaciones de otros países a contribuir a la protección de los bosques bolivianos y de las fuentes de agua.

El presidente también expresó que las comunidades indígenas de la Amazonía, el Chaco y la Chiquitanía deben ser parte de las soluciones ambientales. Mencionó particularmente a la autonomía indígena guaraní de Charagua, que, según indicó, espera colaboración para continuar con sus acciones de defensa del medio ambiente.

Reducción de incendios y deforestación

Uno de los principales puntos de su intervención fue la comparación entre las cifras de incendios registradas el año pasado y las correspondientes al primer año de su gestión.

Paz afirmó que durante los últimos 20 años se quemaron más de 85 millones de hectáreas en Bolivia y sostuvo que el país llegó a ocupar el segundo lugar mundial en deforestación y el cuarto en incendios.

Sin embargo, destacó una reducción de las áreas afectadas por el fuego. Según sus datos, en 2025 se quemaron 2,6 millones de hectáreas, mientras que durante el primer año de su gobierno la cifra bajó a 70.000 hectáreas.

También señaló que Bolivia redujo la deforestación al 4,5%, en el marco de los compromisos asumidos con la T3F, aunque no brindó mayores detalles sobre ese indicador durante su intervención.

Pide cooperación y medio ambiente

Durante su discurso, Paz destacó la posibilidad de trabajar de manera conjunta con Brasil y recordó su relación de amistad con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El mandatario afirmó que Bolivia busca establecer una nueva relación con la comunidad internacional basada en la transparencia y en resultados concretos para la protección ambiental. Finalmente, propuso utilizar el medio ambiente como un instrumento de paz, pese a las diferencias políticas e ideológicas entre países.

"Algo que sí compartimos todos es nuestro medio ambiente como un medio de solución también para la paz", expresó, al referirse a los conflictos y las guerras que afectan a distintas naciones.

La COP31 reúne a representantes de distintos países para abordar los desafíos del cambio climático. La conferencia se desarrolla en Antalya, Turquía, hasta el 20 de noviembre de 2026.