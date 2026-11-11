Umopar interviene el retén El Castillo, tomado desde septiembre; reportan policías heridos

Momentos de tensión se vivieron en el trópico de Cochabamba, luego de que efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) intervinieran en inmediaciones del retén El Castillo, que permanecía tomado desde septiembre. El incidente dejó policías heridos y daños en vehículos institucionales, según el informe policial.

De acuerdo con el informe policial, los uniformados se dirigían a una zona para ejecutar operaciones de lucha contra el narcotráfico cuando fueron interceptados por pobladores que realizaban una vigilia en el lugar e intentaron impedir su paso.

La situación escaló hasta las agresiones contra el personal policial y daños a los vehículos institucionales. Ante el conflicto, los efectivos utilizaron agentes químicos para dispersar a los comunarios y recuperar el control del puesto de vigilancia.

El coronel Juan Arnez, director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), confirmó que el incidente dejó policías heridos, quienes tuvieron que ser evacuados a un centro hospitalario.

"Teníamos un operativo en la zona de El Castillo, donde el comando Umopar realizaba operaciones. Cuando se dirigían a una zona, por la tranca de El Castillo fueron interceptados por el personal que estaba haciendo vigilia por los comunarios. Tenemos agresiones al personal policial y también vehículos afectados", informó la autoridad.

Arnez explicó que los uniformados cumplían operaciones programadas dentro de un plan de lucha contra el narcotráfico cuando fueron atacados por las personas que permanecían en vigilia.

Asimismo, confirmó que se utilizaron agentes químicos para dispersar a los movilizados y restablecer el control del puesto.

"En este momento se tiene el control y en el puesto de control se está trabajando con normalidad, como es rutinario en la lucha contra el narcotráfico", aseguró.

La autoridad agregó que las operaciones de Umopar continúan en el sector y que los controles a las personas se desarrollan de manera habitual.