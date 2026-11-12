Agentes encubiertos de la Policía Nacional del Perú sorprendieron con una estrategia poco habitual para intervenir una vivienda donde presuntamente se comercializaban drogas.

El procedimiento fue ejecutado por integrantes del Grupo Terna, perteneciente al Escuadrón Verde, en el asentamiento humano Primero de Junio, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, en Lima.

La operación llamó la atención por la forma en que los efectivos lograron acercarse al inmueble sin despertar sospechas: algunos se disfrazaron de escolares, mientras otro simuló ser un paciente con dificultades para desplazarse y fue trasladado en una silla de ruedas.

La estrategia de mimetización permitió a los policías aproximarse al lugar donde presuntamente operaba la organización conocida como «Los Santurrones de San Juan».

Las imágenes difundidas del operativo muestran a los agentes recorriendo las calles con mochilas y vestimenta escolar, mientras otro efectivo aparentaba necesitar asistencia médica.

Sin embargo, todo formaba parte de un plan de infiltración. Cuando llegó el momento de intervenir, el supuesto paciente se levantó de la silla de ruedas y utilizó un mazo para derribar la puerta de la vivienda, mientras los demás policías ingresaban al inmueble.

La intervención tomó por sorpresa a las personas que se encontraban en el interior. Los efectivos irrumpieron por diferentes accesos y redujeron a los sospechosos.

El coronel Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde, explicó que la estrategia permitió aproximarse a la propiedad sin ser detectados.

"Nuestra estrategia de mimetización, haciéndonos pasar como escolares, así como un paciente en silla de ruedas, nos ha permitido ingresar sin ser detectados al inmueble", señaló el oficial.

Tres detenidos y más de 2.700 envoltorios de droga

El operativo terminó con la detención de tres personas señaladas como presuntos integrantes de la organización investigada.

Los intervenidos fueron identificados como:

José Chunga Cotrina, alias "Nero Cuco".

Jesús Chávez Polanco, alias "Burrito".

Deysi Pérez Chunga, alias "Fefa".

Durante el registro del inmueble, los agentes encontraron e incautaron más de 2.700 envoltorios, conocidos como ketes, de pasta básica de cocaína, presuntamente destinados a la comercialización ilegal.

Los tres intervenidos fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores, donde quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.