La captura de tres acusados de robar motos desató disturbios en Yapacaní

La captura de tres personas acusadas de robar motocicletas desató momentos de tensión en el municipio de Yapacaní, donde un grupo de pobladores intentó hacer justicia por mano propia.

La turba atacó uno de los puestos policiales, agredió a los uniformados y provocó daños en varios vehículos.

El hecho se produjo luego de que los vecinos, cansados de los constantes robos de motocicletas en la zona, interceptaran a dos de los presuntos delincuentes.

Según el reporte policial, los sospechosos fueron golpeados y uno de ellos sufrió quemaduras durante el intento de linchamiento. Entre los tres aprehendidos también se encuentra un menor de edad.

La tensión aumentó cuando los pobladores intentaron tomar represalias contra los acusados y se enfrentaron con los efectivos policiales que buscaban evitar el linchamiento.

En medio del forcejeo, tres uniformados terminaron agredidos y al menos seis vehículos resultaron dañados.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, uno de los aprehendidos fue obligado a caminar por la plaza principal de Yapacaní mientras era agredido por los pobladores. Debido a las quemaduras que sufrió, tuvo que ser trasladado a un centro médico, donde permanece internado.

Ante lo ocurrido, la Policía inició las investigaciones para identificar a las personas que participaron en los disturbios y establecer responsabilidades por las agresiones y los daños ocasionados.