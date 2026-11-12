Un librecambista permanece internado en una clínica privada de Santa Cruz de la Sierra, luego de ser apuñalado en el abdomen por un sujeto que lo interceptó para robarle su dinero. El hecho ocurrió cerca de las 17:00 del miércoles, en inmediaciones del segundo anillo y la avenida Cristo Redentor.

De acuerdo con los primeros datos, el ataque se produjo cuando la víctima fue abordada por un individuo que portaba un arma blanca. Durante un forcejeo, el agresor logró herirlo con una puñalada en el abdomen y posteriormente intentó despojarlo del dinero que llevaba consigo.

Tras el ataque, el librecambista fue trasladado inicialmente hasta una clínica cercana a la zona de la avenida Monseñor Rivero. Sin embargo, sus familiares posteriormente gestionaron su traslado a una clínica privada de la Virgen de Cotoca, donde permanece internado.

Hasta el momento, no se ha brindado un informe médico oficial sobre su estado de salud, por lo que se espera conocer su evolución en las próximas horas.

En tanto, la Policía inició las investigaciones para identificar y dar con el paradero del responsable. Entre las acciones que se realizan está la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, con el objetivo de establecer cómo ocurrió el ataque y reconocer al sujeto que interceptó a la víctima.

Según la información preliminar, el atacante no habría logrado llevarse ningún monto de dinero. No obstante, serán las investigaciones policiales las que permitan esclarecer si se trató de un intento de robo y determinar las circunstancias exactas del hecho.