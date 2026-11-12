Fernando Cerimedo busca defenderse en libertad y su abogado anuncia una nueva audiencia

La defensa legal de Fernando Cerimedo insiste en que su cliente pueda defenderse en libertad y asegura que la salida de Nadia Beller del país no afecta el desarrollo de la investigación por presunta tentativa de feminicidio.

La posición fue expresada este jueves por el abogado, Ernesto Giraldes, durante una entrevista con el programa El Mañanero, un día después de que la justicia negara nuevamente la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por Cerimedo, investigado por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Consultado sobre el avance de las investigaciones, Giraldes explicó que se encuentran dentro de la etapa preparatoria y que la defensa continúa presentando documentación para desvirtuar las acusaciones contra su cliente.

“Estamos nosotros cumpliendo con el plazo que ordenó de la detención preventiva. Estamos dentro de la etapa preparatoria, es dentro del plazo y nosotros seguimos presentando documentación y todo lo que concierne a poder desvirtuar las acusaciones que tiene Fernando Cerimedo en su contra”, manifestó.

El abogado explicó que la detención preventiva fue fundamentada en tres o cuatro riesgos procesales, los cuales, según dijo, su equipo jurídico ha intentado desvirtuar progresivamente. Sin embargo, reconoció que la documentación presentada sobre el domicilio y el trabajo de Cerimedo fue observada por la autoridad judicial.

“Se nos ha observado la documentación del trabajo a futuro que hemos presentado y del domicilio, que solamente falta hacer otra verificación más para demostrar la cuestión de la habitualidad del mismo en la ciudad de La Paz”, señaló.

Giraldes cuestionó que su defendido continúe detenido preventivamente y sostuvo que esta situación no debería impedirle acceder a los mecanismos legales para solicitar su libertad.

“La verdad que no vemos por qué sigue habiendo presión o abuso en contra de Fernando Cerimedo. Toda persona que está detenida preventivamente puede acceder a estos recursos de poder defenderse en libertad. Eso no significa que el proceso se termina, solamente que él puede y tiene derecho, tal como cualquier ciudadano boliviano, a defenderse en libertad”, afirmó.

Sobre las observaciones realizadas a los documentos del domicilio y la actividad laboral, aseguró que serán subsanadas en los próximos días. En el caso de los inmuebles presentados como respaldo, explicó que la defensa busca demostrar que Cerimedo tendrá residencia habitual en uno de ellos una vez que obtenga su libertad.

“Ya queda en su momento la habitualidad, ya decir que el señor va a vivir en ese lugar. Eso cómo lo vamos a demostrar, vamos a indicar que él va a vivir ahí recién cuando pueda obtener su libertad”, explicó.

Añadió que presentarán declaraciones juradas con el propietario del inmueble con quien se suscribió el contrato de arrendamiento para respaldar la documentación observada.

Defensa afirma que la salida de Beller no afecta el proceso

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la situación de Nadia Beller, quien abandonó Bolivia y actualmente se encuentra en México, donde cuenta con asilo. La mujer está vinculada al proceso en el que Cerimedo es investigado por presunta tentativa de feminicidio.

Al respecto, Giraldes sostuvo que su defendido mantiene su intención de demostrar su inocencia y que la salida de Beller no representa un obstáculo para que las autoridades continúen con las investigaciones.

“Fernando Cerimedo dice que él va a demostrar su inocencia. Quiere que se esclarezcan todas las acusaciones que han presentado en su contra. Desde el primer momento lo hizo, desde el primer momento cuando tomó la palabra hizo uso de su defensa material de que él era inocente”, manifestó.

En esa línea, el abogado fue enfático al referirse a la salida de Beller del país: “La salida de Nadia Beller no implica ni perjudica en la investigación, tomando en cuenta que la investigación es de orden, los delitos que se investigan son de orden público. El Ministerio Público lo tiene, lo va a hacer y lo está siguiendo de oficio”.

Asimismo, indicó que Beller dejó un poder amplio y suficiente a su abogado para que continúe con su representación dentro del proceso judicial.

Anuncian nueva audiencia

Respecto a los siguientes pasos legales, Giraldes informó que la defensa continuará solicitando la revisión de los riesgos procesales en ambos casos. En particular, adelantó que la próxima semana se desarrollará una audiencia relacionada con la investigación por tentativa de feminicidio.

“Nosotros vamos a ir solicitando y desvirtuando los riesgos procesales, en este caso, en el de tentativa de feminicidio, tenemos la próxima semana, tenemos audiencia, esperemos que también cumplamos con los requisitos y podamos nosotros desvirtuar y que el juez pueda valorar y compulsar las pruebas que presentemos o los nuevos elementos que desvirtúen los riesgos procesales que en su momento se tornaron latentes”.