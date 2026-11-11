Fernando Cerimedo, asesor político argentino investigado por el caso de legitimación de ganancias ilícitas, continuará detenido luego de que la Justicia negara su solicitud de libertad. Tras la audiencia, su defensa anunció que corregirá las observaciones realizadas a la documentación presentada para volver a solicitar la cesación a la detención preventiva.

Ernesto Giraldes, abogado de Cerimedo explicó que, aunque el pedido fue rechazado, existen documentos que fueron observados y que serán subsanados en los próximos días para presentar nuevamente la solicitud ante la autoridad judicial.

“Hemos solicitado la cesación a la detención preventiva en el caso de enriquecimiento ilícito, nos han negado, pero sí, hay elementos o documentación que han sido observadas que vamos a subsanarla en la próxima audiencia que solicitemos”, manifestó el representante legal.

La defensa aclaró que su intención no es conseguir la libertad de su defendido de manera inmediata, sino presentar y respaldar los nuevos elementos que permitan revisar los motivos por los cuales se dispuso su detención preventiva.

“No pretendemos nosotros obtener la libertad de manera rápida, sino ver que se puedan verificar todos los nuevos elementos que fundaron la detención preventiva y que han cambiado en esta etapa”, sostuvo.

Asimismo, el abogado señaló que las observaciones a cierta documentación serán corregidas en las próximas horas o días, con el objetivo de volver a plantear la cesación de la detención preventiva y desvirtuar los riesgos procesales que fundamentaron la medida.

Audiencia prevista para el 18 de noviembre

Consultado sobre las próximas actuaciones judiciales, el abogado confirmó que Cerimedo tiene otra audiencia programada para el próximo 18 de noviembre.

“Tenemos la del 18 de noviembre en el juzgado veinte de instrucción en lo penal”, concluyó.