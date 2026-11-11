Así fue el operativo de rescate tras la explosión en un laboratorio farmacéutico de Santa Cruz

Una explosión seguida de daños estructurales en un laboratorio farmacéutico de la zona norte de Santa Cruz dejó como saldo una mujer fallecida y siete personas heridas. El hecho se registró la noche del 10 de noviembre, en inmediaciones de la avenida Cristo Redentor, a la altura del octavo anillo.

El informe oficial de Bomberos de la Policía señala que la emergencia fue atendida a partir de las 18:55, cuando los efectivos se trasladaron hasta las instalaciones de la farmacéutica para intervenir en un caso denominado como «explosión con daño estructural».

El teniente coronel Kibert Rioja, comandante de Bomberos de la Policía, explicó que, una vez en el lugar, se organizó el sistema de atención de incidentes y se coordinó el trabajo con diferentes unidades de voluntarios y equipos de emergencia para realizar las tareas de búsqueda y localización.

“Una vez en el lugar, se procedió a conformar el sistema de incidentes a cargo de la dirección de bomberos. Asimismo, se coordinó con las unidades de voluntarios, de bomberos, y se procedió a conformar los equipos de búsqueda y localización”, informó la autoridad.

Durante las labores de rescate, la brigada de Bomberos de la Policía ingresó inicialmente a las instalaciones y encontró a una mujer debajo de los escombros, en inmediaciones del pasillo que conecta con el sector del equipo biométrico, próximo al área de producción.

“La brigada de la Policía ingresa en primera instancia y a la altura del pasillo, en el sector del equipo biométrico próximo al área de producción, logra ubicar a una persona de sexo femenino, quien se encontraba bajo los bajos escombros de diferentes dimensiones, en una posición de cúbito supino, y la misma no presentaba signos vitales”, detalló Rioja.

El comandante precisó que el hallazgo se produjo en el sector donde se habría generado la explosión. “Esto se produjo justamente producto de la explosión que se generó a la altura del sector biométrico”, afirmó.

Respecto a las causas que originaron el estallido, la autoridad señaló que todavía no existe una conclusión oficial. Para esclarecer lo ocurrido, personal de la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se hizo presente en el lugar y comenzó las investigaciones correspondientes en coordinación con el Ministerio Público.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias, el caso deja una víctima fatal y siete personas heridas, además de daños estructurales en las instalaciones de la farmacéutica. Las investigaciones deberán establecer qué provocó la explosión y cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo la tragedia.