Mujeres Extremas inspira a niñas con historias de ciencia y deporte en Santa Cruz

La cuarta versión de Mujeres Extremas reunirá a científicas, ingenieras y destacadas deportistas en un circuito interactivo gratuito que busca inspirar a las nuevas generaciones y transformar las ideas que limitan las oportunidades de mujeres y niñas. Santa Cruz de la Sierra, noviembre de 2026. ¿Puede una niña convertirse en científica, ingeniera, campeona de box o especialista en artes marciales? Las historias de diez mujeres y niñas que han conquistado espacios tradicionalmente considerados masculinos demostrarán que sí.

Este jueves,12 de noviembre, ONU Mujeres en Bolivia presenta la cuarta versión de su iniciativa #MujeresExtremas en Santa Cruz de la Sierra. Este proyecto busca cuestionar los estereotipos, ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones e inspirar a niñas y adolescentes a perseguir sus sueños sin condicionamientos.

A partir de las 8:30 de la mañana, en el campus universitario de Utepsa, diez protagonistas compartirán sus estrategias, tácticas y experiencias en un circuito interactivo. Entre las protagonistas de esta cuarta versión se encuentran científicas, escaladoras de montaña, campeonas de box, esgrima, artes marciales y tiro con arco, cuyas historias reflejan talento, disciplina, perseverancia y determinación para abrirse camino en espacios donde todavía persisten prejuicios y barreras de género.

A través de un circuito interactivo y gratuito, las y los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de cerca estas historias, descubrir diferentes profesiones y disciplinas, participar en experiencias y dialogar con mujeres que demuestran, con su propia trayectoria, que las profesiones, deportes, oficios y capacidades no tienen género ni edad. La actividad está dirigida especialmente a niñas, niños, adolescentes, estudiantes, familias y público en general.

“Desde pequeñas, muchas mujeres crecen escuchando que ciertas profesiones, actividades o deportes no son para ellas. Con Mujeres Extremas queremos transformar esos estereotipos, visibilizar el talento de las mujeres y abrir nuevas oportunidades para que más mujeres y niñas puedan desarrollar sus capacidades, explorar sus aspiraciones y construir su propio camino. Porque ninguna mujer ni niña debería ver limitado su futuro por estereotipos de género”, destacó Andrea Llerena, jefa de Oficina a.i. de ONU Mujeres en Bolivia.

Finalmente, Rubén Darío Dabdoub, rector de Utepsa, destacó que “la educación tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad más equitativa, porque permite derribar prejuicios, ampliar horizontes y generar oportunidades para que cada persona desarrolle plenamente su potencial. Desde UTEPSA creemos que el talento, la capacidad y las aspiraciones no tienen género. Por eso, nos sentimos orgullosos de ser parte de esta iniciativa, que inspira a niñas y adolescentes a descubrir nuevas posibilidades, desafiar los estereotipos y reconocer que no existen límites para alcanzar sus sueños.

Como universidad, tenemos el compromiso de contribuir a una educación que promueva la igualdad de oportunidades y forme generaciones capaces de transformar su entorno’, afirmó. ”La iniciativa nació en 2023 y en sus tres primeras versiones, pasó de reunir a 520 personas en 2023 a más de 1.500 participantes presenciales en 2025. Su alcance digital también creció significativamente, de 250.000 personas en 2023 a más de 537.000 en 2025, demostrando el interés que generan estas historias y su capacidad para abrir conversaciones sobre igualdad y no discriminación.

Mujeres Extremas forma parte de los esfuerzos de ONU Mujeres para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, promover su empoderamiento y transformar las normas sociales que reproducen desigualdades. Los estereotipos no son inofensivos: cuando se repiten desde la infancia pueden limitar la confianza, las aspiraciones y las decisiones de las niñas. Por ello, transformar estas ideas también implica educar en el respeto, la autonomía, la igualdad y la corresponsabilidad.

Porque cuando una niña descubre que puede, cuando su familia la acompaña y cuando la sociedad deja de imponerle límites, no cambia solamente una historia individual: también cambia lo que las próximas generaciones creerán posible.

¡Que ninguna niña crezca creyendo que hay sueños que no le corresponden por ser niña!