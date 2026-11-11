Carnaval 2027: Los Tremendazos alistan grandes sorpresas para Santa Cruz

La comparsa coronadora 'Tremendazos' intensifica los preparativos para el Carnaval cruceño 2027 con una agenda que incluye actividades especiales, cuatro precarnavaleras, una Mega Frater y la coronación de la reina Ana Fabia I en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, un evento que promete convocar a miles de personas.

Entre las novedades destaca el lanzamiento del videoclip de la canción oficial de la comparsa, que será presentado en diciembre. La grabación se desarrolló durante una jornada completa y recorrió seis locaciones emblemáticas de Santa Cruz.

"Fue una jornada histórica llena de muchísima emoción. Fue algo que vivimos junto con los Tremendazos, pero también hubo comparsas invitadas y personas emblemáticas, muy reconocidas de Santa Cruz. Lo que se viene con este video va a ser algo que nunca antes se había visto", expresó la soberana.

La agenda carnavalera también contempla el Buri Naranja y la Mega Frater, previstas para diciembre. Esta actividad buscará recrear el ambiente de un corso, con música, fraternidades y un gran espectáculo. Posteriormente, se desarrollarán las cuatro precarnavaleras, que comenzarán el 2 de enero.

Uno de los acontecimientos más esperados será la coronación de Ana Fabia en el estadio Tahuichi Aguilera. La soberana manifestó su emoción por la posibilidad de reunir entre 25.000 y 30.000 personas y recordó que hace más de 20 años no se realizaba una coronación carnavalera en ese escenario.

Mientras avanzan los preparativos, los Tremendazos aseguran que aprovecharán cada día para cumplir con las invitaciones y actividades programadas. Los ensayos para las precas comenzarán próximamente, mientras la comparsa mantiene bajo reserva los detalles de los carros alegóricos.