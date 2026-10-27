Yanbal, Pil, Imcruz y Fortaleza marcan la ruta para consolidar la excelencia empresarial

En un contexto donde los activos intangibles determinan cada vez más el valor de las organizaciones, la Sociedad de Evolución Empresarial Responsable - SEER, una iniciativa de Big Brands Bolivia, celebró la cena de clausura de la versión 22 de su programa ejecutivo: Mindset Reputacional.

Grandes Marcas como: YANBAL, PIL Bolivia, IMCRUZ y ASEGURADORA FORTALEZA, son actores fundamentales de esta cruzada empresarial que busca acercar evolución del pensamiento al tejido empresarial nacional.

El Programa SEER promueve una visión de empresa que trasciende los resultados inmediatos y reconoce la importancia de la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.

Big Brands Bolivia reúne a líderes para impulsar empresas más responsables y sostenibles

Desde esta perspectiva, la confianza, el liderazgo consciente y las relaciones de valor se convierten en elementos fundamentales para construir organizaciones capaces de generar resultados sostenibles en el tiempo.

Carola Barzón, directora de Personas en IMCRUZ, dio la bienvenida a los nuevos miembros de la Sociedad de Evolución Empresarial Responsable – SEER, destacando el propósito como elemento fundamental de diferenciación legítima y no copiable en tiempos de policrisis.

SEER impulsa una nueva visión empresarial centrada en la reputación y la confianza

La cena contó también con la participación de Patricia Viera, rectora de la Universidad Católica Boliviana, quien acompañó esta celebración que reconoce el compromiso de líderes con una visión empresarial consciente y responsable.

Por su parte, Alejandra Durán, Directora General de Big Brands agradeció a los partners que desde sus organizaciones incorporan en el día a día el enfoque en la gestión de intangibles: Reputación, Confianza, Respeto, Credibilidad, Marca, siendo estas las palancas que permitirán construir mas y mejores negocios sostenibles en el tiempo.

SEER celebra la clausura de la versión 22 de su programa Mindset Reputacional