Cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Espacio empresarial

¡Llegó el momento! Estropical.com entregará los premios de su campaña “El Corazón nos lleva” en El Mañanero

Este jueves 22 de octubre, a las 8:30 de la mañana, Estropical.com premiará a los ganadores de su campaña “El corazón nos lleva” durante el programa de El Mañanero.

Red Uno de Bolivia

22/10/2026 20:46

Agregar Reduno en

Escuchar esta nota

Después de una campaña que invitó a los bolivianos a soñar con su próximo destino, Estropical.com se prepara para entregar los premios a los ganadores que están cada vez más cerca de hacer realidad sus viajes.

La iniciativa “El corazón nos lleva”, desarrollada junto a Red Uno y Xona Streaming durante la Expocruz 2026, del 18 al 27 de septiembre, permitió que los visitantes participaran por la oportunidad de hacer realidad ese viaje que tanto soñaban.

La dinámica era sencilla: los participantes debían llenar un formulario, escribir el destino al que deseaban viajar y contar el motivo de su elección. Luego, depositaban su participación en un ánfora habilitada en el stand de Red Uno.

¿Cuáles fueron los premios?

Durante los diez días de feria se realizaron sorteos de siete premios de pasajes nacionales de ida y vuelta para dos personas, además de un gran premio internacional: un viaje a Cancún para dos personas, con cinco noches de hospedaje en el hotel Grand Oasis Palm y régimen todo incluido.

Fecha del sorteo

Ganador

Premio

19 de septiembre

Carolina Acapa Laime

Pasajes nacionales

21 de septiembre

Susy Aydee Lazaro Blanco

Pasajes nacionales

22 de septiembre

Nancy Oropeza Cruz

Pasajes nacionales

23 de septiembre

Renzo Antthony Ramirez Meneces

Pasajes nacionales

24 de septiembre

Favio Daniel Manacá

Pasajes nacionales

25 de septiembre

Febee Cuelina Ayaviri Ocompo

Pasajes nacionales

26 de septiembre

Yesenia de Cornea Gomez Mojica

Pasajes nacionales

27 de septiembre

Roberta Sacaca Palma

Gran premio: viaje a Cancún

Ahora, llegó el momento más esperado. Este jueves 22 de octubre, a las 8:30 a.m., El Mañanero será el escenario de la entrega de premios a todos los ganadores, quienes estarán cada vez más cerca de hacer realidad sus viajes soñados.

¡No te pierdas este momento especial por las pantallas de Red Uno!


Mira la programación en Red Uno Play

Comentarios

Más leídas

Más noticias

Más leídas

Más noticias

Temas relacionados