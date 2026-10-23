¡Llegó el momento! Estropical.com entregará los premios de su campaña “El Corazón nos lleva” en El Mañanero

Después de una campaña que invitó a los bolivianos a soñar con su próximo destino, Estropical.com se prepara para entregar los premios a los ganadores que están cada vez más cerca de hacer realidad sus viajes.

La iniciativa “El corazón nos lleva”, desarrollada junto a Red Uno y Xona Streaming durante la Expocruz 2026, del 18 al 27 de septiembre, permitió que los visitantes participaran por la oportunidad de hacer realidad ese viaje que tanto soñaban.

La dinámica era sencilla: los participantes debían llenar un formulario, escribir el destino al que deseaban viajar y contar el motivo de su elección. Luego, depositaban su participación en un ánfora habilitada en el stand de Red Uno.

¿Cuáles fueron los premios?

Durante los diez días de feria se realizaron sorteos de siete premios de pasajes nacionales de ida y vuelta para dos personas, además de un gran premio internacional: un viaje a Cancún para dos personas, con cinco noches de hospedaje en el hotel Grand Oasis Palm y régimen todo incluido.

Fecha del sorteo Ganador Premio 19 de septiembre Carolina Acapa Laime Pasajes nacionales 21 de septiembre Susy Aydee Lazaro Blanco Pasajes nacionales 22 de septiembre Nancy Oropeza Cruz Pasajes nacionales 23 de septiembre Renzo Antthony Ramirez Meneces Pasajes nacionales 24 de septiembre Favio Daniel Manacá Pasajes nacionales 25 de septiembre Febee Cuelina Ayaviri Ocompo Pasajes nacionales 26 de septiembre Yesenia de Cornea Gomez Mojica Pasajes nacionales 27 de septiembre Roberta Sacaca Palma Gran premio: viaje a Cancún

Ahora, llegó el momento más esperado. Este jueves 22 de octubre, a las 8:30 a.m., El Mañanero será el escenario de la entrega de premios a todos los ganadores, quienes estarán cada vez más cerca de hacer realidad sus viajes soñados.

¡No te pierdas este momento especial por las pantallas de Red Uno!