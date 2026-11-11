Miles de adultos mayores de Potosí y Beni tienen garantizado el pago de sus rentas. El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) informó que actualmente atiende a 5.820 beneficiarios en ambos departamentos, entre ellos 119 personas que reciben sus prestaciones directamente en sus hogares debido a problemas de salud o dificultades para trasladarse.

El director general ejecutivo de la institución, Alberto Bonadona, explicó que del total de beneficiarios, 5.701 cobran sus rentas mediante diferentes modalidades, como abono en cuenta, puntos externos de pago, poderes y el Formulario Anexo 15.

Este último mecanismo permite que un familiar o una tercera persona autorizada pueda cobrar la prestación cuando el titular se encuentra hospitalizado o imposibilitado de realizar el trámite personalmente.

En tanto, 119 adultos mayores acceden al servicio de Pago a Domicilio, destinado a titulares, derechohabientes y viudas que, por razones de salud o limitaciones físicas, no pueden trasladarse hasta los puntos habilitados.

"En estos casos, los beneficiarios pueden solicitar que nosotros como SENASIR lleguemos hasta sus hogares para hacer efectivo el pago de renta", explicó Bonadona.

Entre enero y octubre de 2026, el desembolso de estas prestaciones en Potosí y Beni superó los 27 millones de bolivianos, recursos provenientes del Tesoro General de la Nación.

Entre los beneficiarios se encuentran jubilados de diferentes sectores laborales, como fabriles, maestros, mineros, trabajadores de salud y ferroviarios.

Por otra parte, el SENASIR informó sobre el trabajo que realiza mediante la emisión de Certificados de Compensación de Cotizaciones, documentos que permiten reconocer los aportes efectuados por los trabajadores al antiguo Sistema de Reparto hasta abril de 1997.

Entre enero y octubre de este año, la entidad gestionó el desembolso de más de Bs 190 millones del Tesoro General de la Nación a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, con el propósito de que esos aportes sean considerados en las prestaciones de jubilación.

Asimismo, entre enero y la primera semana de noviembre de 2026, emitió 541 Certificados de Compensación de Cotizaciones, que fueron enviados y registrados ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y la Gestora Pública.