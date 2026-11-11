Fuga de gas provocó una explosión en una vivienda de El Alto; se reportaron heridos

Una explosión por acumulación de gas licuado se registró la mañana de este miércoles en una vivienda de la ciudad de El Alto, provocando daños estructurales y dejando herida a una mujer de 65 años, quien fue evacuada a un centro hospitalario por sus familiares.

El comandante de la Policía de El Alto, Limbert Coca, informó que el hecho ocurrió aproximadamente a las 06:10, cuando la propietaria del inmueble, que se dedica a la venta de comida, habría bajado a encender la cocina.

Según la explicación policial, al accionar un interruptor del sistema eléctrico se habría producido una deflagración por la concentración de gas licuado, que provocó destrozos en la parte baja de la vivienda.

La mujer cayó por las gradas a consecuencia de la explosión y fue trasladada a un centro médico. El informe preliminar señala que se encontraba estable, aunque las autoridades continuaban verificando su estado de salud.

“Ha hecho el encendido del interruptor del sistema eléctrico y ha provocado la explosión, vale decir, una explosión por deflagración y concentración del gas licuado”, explicó el jefe policial.

Policía recomienda revisar las mangueras de las garrafas

Coca señaló que una de las posibles causas de este tipo de accidentes es el deterioro o la falta de verificación de las mangueras que conectan las garrafas con las cocinas.

Por ello, recomendó a la población revisar periódicamente estas conexiones y solicitar la asistencia de personal especializado de Bomberos cuando existan dudas sobre su estado.

La Policía indicó que las mangueras tienen un periodo de vigencia que puede variar entre seis meses y un año, dependiendo de sus características y condiciones de uso, por lo que aconsejó realizar su cambio preventivo.

Entretanto, efectivos policiales realizaron el aislamiento de los sistemas eléctrico y de gas domiciliario, además de verificar posibles daños en las estructuras colindantes al inmueble afectado.