¿Qué revelaron las cámaras de seguridad sobre la muerte de dos efectivos de la UTOP en Oruro?

La Fiscalía estableció que una discusión previa habría desencadenado el feminicidio de una mujer policía de 26 años. El agresor se quitó la vida segundos después, según las imágenes de cámaras de seguridad.

Una mujer policía de 26 años fue víctima de feminicidio la noche del 9 de noviembre en Oruro. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el crimen se produjo después de una discusión con su pareja, debido a que ella pretendía poner fin a la relación, mientras que el hombre quería continuar con ella.

El fiscal departamental de Oruro, Franz Villegas, informó que el hecho ocurrió en inmediaciones de la urbanización Chancadora 3, sobre la avenida Pasaje 10 de Noviembre, entre Teniente Villa y Pasaje Galil.

“Se ha podido establecer que había una discusión previa. Toda vez, en este caso, la víctima ya pretendía, en todo caso, finalizar aquella relación”, explicó la autoridad.

Las cámaras de seguridad recolectadas por los investigadores registraron el momento en que el agresor disparó dos veces contra la mujer, en la región occipital, y posteriormente se quitó la vida en plena vía pública.

La autopsia determinó que la víctima falleció por lesiones en los centros nerviosos superiores, laceración encefálica de cerebro y cerebelo, además de traumatismo craneofacial provocado por proyectiles de arma de fuego. En tanto, el hombre murió por traumatismo craneofacial abierto por arma de fuego.

No se confirmaron denuncias previas

El fiscal señaló que un hermano de la víctima fue testigo de lo ocurrido, pues intentó auxiliarla cuando escuchó los disparos. Sin embargo, no logró evitar el desenlace.

Sobre posibles antecedentes de violencia o denuncias previas, Villegas indicó que ese aspecto todavía está en investigación y que no se confirmó la existencia de reportes anteriores.

La Fiscalía también busca establecer mayores detalles sobre el entorno familiar de ambos. De manera preliminar, se informó que la mujer no tendría hijos, mientras que el agresor sí tendría descendencia.

Con este nuevo hecho, los casos de feminicidio en en el departamento de Oruro ascienden a nueve en lo que va del año, según el reporte del fiscal Villegas.