La inseguridad vuelve a generar preocupación entre los vecinos de Santa Cruz de la Sierra. Esta vez, una cámara de vigilancia captó los movimientos de un sujeto que intentó ingresar a robar a una vivienda ubicada en el barrio Hamacas, cerca del cuarto anillo, durante la madrugada de este miércoles.

Las imágenes muestran cómo el individuo llega hasta el lugar, observa cuidadosamente los alrededores y espera el momento oportuno para intentar ingresar al inmueble. Vestía guantes, trataba de cubrirse el rostro y llevaba en la espalda un objeto metálico que sería una herramienta conocida como pata de cabra, utilizada para forzar puertas, seguros y otros accesos.

En un primer momento, al percatarse del movimiento de personas y vehículos por la zona, el sujeto cruza la acera, se aproxima a otro domicilio y se aleja durante algunos minutos, aparentemente con la intención de no levantar sospechas.

Sin embargo, no abandona su objetivo. Cuando el movimiento disminuye, regresa y vuelve a acercarse a la vivienda que tenía en la mira. Según se observa en el registro de las cámaras, el hecho ocurrió a las 03:54 de la madrugada, cuando los propietarios se encontraban descansando.

El sujeto comienza a trepar la barda y llega incluso a subir al techo del inmueble, aparentemente decidido a ingresar. No obstante, los propietarios se percatan de sus movimientos, situación que obliga al individuo a escapar antes de concretar el robo.

El hecho ha causado alarma entre los vecinos del barrio Hamacas, quienes manifiestan su preocupación por la inseguridad en una zona residencial que, por su cercanía al cuarto anillo, registra circulación de personas y vehículos durante gran parte del día.

Ante esta situación, los vecinos piden a la Policía incrementar los patrullajes y realizar las investigaciones necesarias para identificar y capturar al responsable. También esperan que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan dar con su paradero.