Migración activa alerta en fronteras y aeropuertos contra Romer Saucedo y su hermana

La medida se conoce en medio de la situación judicial e institucional que enfrenta Saucedo, quien hace seis días anunció que había salido de Bolivia junto a su familia.
11/11/2026 11:23
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La Dirección General de Migración remitió una alerta migratoria a todos los puntos fronterizos y aeroportuarios del país contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y su hermana, Ana Saucedo, quienes son requeridos por la Justicia dentro de una investigación por el presunto delito de uso indebido de influencias.
La medida se conoce en medio de la situación judicial e institucional que enfrenta Saucedo, quien hace seis días anunció que había salido de Bolivia junto a su familia. En ese momento, no precisó la fecha ni el destino de su viaje y aseguró que tomó esa decisión debido a supuestas amenazas contra su libertad y su vida.
Sin embargo, ese mismo día se conoció que existía una investigación abierta en su contra. A ello se sumó la denuncia de la exdiputada Laura Rojas, quien lo señaló como el supuesto verdadero dueño de las maletas que ingresaron de manera irregular al país.
En este escenario, el caso tomó mayor relevancia luego de conocerse que existe una orden de aprehensión contra Saucedo. Ahora, la alerta migratoria comunicada por Migración alcanza tanto al exmagistrado como a su hermana, en el marco del proceso que se sigue contra ambos.
El futuro de Saucedo en manos del TSJ
Mientras avanza la investigación, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia tiene previsto sesionar este miércoles para definir la situación de Romer Saucedo, quien todavía figura como presidente de esa institución.
El ente colegiado le había otorgado un plazo de seis días para que retome sus funciones o presente una explicación sobre su situación.
La sesión será clave para conocer qué decisión asumirá el máximo tribunal frente a la ausencia de su presidente, quien anunció su salida del país y actualmente enfrenta un proceso judicial.
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