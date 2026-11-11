Defensa de Cerimedo cuestiona el asilo de Nadia Beller: “¿Por quién está perseguida?”

La salida de Nadia Shirley Beller Delgadillo de Bolivia, luego de recibir asilo diplomático del Gobierno de México, generó cuestionamientos por parte de la defensa de Fernando Cerimedo. El abogado Ernesto Giraldes puso en duda los motivos de su decisión y planteó interrogantes sobre la supuesta persecución que habría denunciado Beller para solicitar protección internacional.

“Pidió el asilo diplomático a la Embajada de México, la cual solamente estaba esperando el salvoconducto de parte del gobierno. Ya se lo acaban de otorgar y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ella pedía seguridad; ella piensa que el asilo político es porque supuestamente está perseguida. ¿Está perseguida por quién? ¿Por quién está perseguida? ¿Fernando Cerimedo? Fernando Cerimedo está detenido desde el 21 de agosto en una cárcel pública acá en Bolivia. ¿Por quién está perseguida? ¿Por qué se está de ida? Esa es la pregunta y la interrogante que le hacemos nosotros a ella y a la sociedad”, manifestó Giraldes ante los medios de comunicación.

El jurista sostuvo que, pese a la salida de Beller del territorio nacional, su defensa continuará impulsando las acciones legales relacionadas con el atentado ocurrido la noche del 17 de agosto en un hotel, donde la mujer habría sido víctima de un ataque.

“Se tiene que hacer ese interrogante de por qué se está de ida ella. Bueno, son sus motivos, pero nosotros vamos a seguir con el proceso y, más que todo, con esta instancia nosotros vamos a solicitar que se investigue a fondo a fondo todo, todo lo que aconteció el 17 de agosto en el hotel en horas de la noche cuando atentaron en contra de la humanidad de Nadia Beller”, agregó.

Consultado sobre si la salida de Beller podría afectar el desarrollo de las investigaciones o si ella también debería ser investigada, Giraldes aseguró que el proceso continuará porque se trata de una acción pública que está a cargo del Ministerio Público.

“Para nosotros no, el proceso, la acción es una acción pública, es que es el Ministerio Público el que la sigue de oficio. Además, ella dejó poder de representación a su abogado para que pueda seguir con las acciones legales. La investigación va a seguir su curso y nosotros pedimos que esta investigación sea bien transparente y objetiva para que se demuestre si Fernando Cerimedo estuvo que ver en el atentado de la señora Nadia Beller”, respondió ante la consulta de los periodistas.

En esa línea, el abogado insistió en que, desde la posición de la defensa, hasta el momento no existen elementos que comprometan a su representado en el hecho investigado.

“Hasta el momento no tenemos nada que vaya a inculpar a nuestro defendido Fernando Cerimedo”, afirmó.

Dos procesos y una posible solicitud de libertad

Giraldes precisó que Cerimedo enfrenta dos procesos judiciales: uno por tentativa de feminicidio y otro por violencia familiar.

“Tiene dos procesos, es el de tentativa de feminicidio y el de violencia familiar”, contestó al ser consultado sobre la situación jurídica de su defendido.

Respecto a la posibilidad de que el investigado salga de la cárcel, el abogado adelantó que solicitarán la cesación de la detención preventiva, un recurso que permite a una persona imputada pedir que se revisen las condiciones que justificaron su encarcelamiento mientras continúa el proceso.

“Claro que sí, nosotros tenemos el derecho que tiene toda persona que está imputada, que está detenida preventivamente, de solicitar la cesación, es decir, desvirtuar los riesgos que en su momento ordenaron la detención preventiva para que él se pueda defender en libertad”, explicó.

Giraldes también consideró que la decisión de Beller de solicitar asilo diplomático y abandonar Bolivia no debería interferir jurídicamente en la investigación, al tratarse, según sostuvo, de asuntos personales separados del proceso.

“Jurídicamente, para nosotros, para la investigación, no, porque son temas aislados, son temas personales que ella ha solicitado, se siente ella perseguida y lamentamos que las autoridades nacionales no hayan actuado con celeridad como se actuó en varios casos, existen varias denuncias”.

Beller obtuvo el salvoconducto para salir de Bolivia

El Estado boliviano otorgó el salvoconducto a Nadia Shirley Beller Delgadillo, luego de que el Gobierno de México le concediera asilo diplomático. La autorización permitió su salida del país con destino a territorio mexicano.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la decisión fue asumida después de concluir la evaluación de la solicitud presentada por la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos.

Según la Cancillería, la determinación fue comunicada oficialmente a la representación diplomática el 10 de noviembre y el documento correspondiente fue entregado durante las primeras horas de este miércoles 11 de noviembre.