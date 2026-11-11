Reportan tres policías heridos tras enfrentamiento en el retén El Castillo

Momentos de tensión se registraron en la tranca de El Castillo, en el trópico de Cochabamba, donde tres efectivos de Umopar habrían resultado heridos durante un incidente con comunarios.

De acuerdo con el informe policial, el conflicto se desató cuando los uniformados intentaban circular por el sector para dirigirse a una zona donde debían realizar operaciones de lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, comunarios que permanecían en vigilia intentaron frenar su paso, lo que derivó en agresiones contra el personal policial.

La situación se tornó tensa y los efectivos utilizaron agentes químicos para dispersar a los movilizados y recuperar el control del puesto de vigilancia.

Como consecuencia del enfrentamiento, tres policías habrían resultado heridos y fueron trasladados a un centro médico para recibir atención. Además, se reportaron daños en vehículos policiales.

Las imágenes muestran a los uniformados afectados tras el conflicto, que volvió a encender la tensión en esta zona del trópico cochabambino.

Policías heridos de Umopar.

Policías heridos de Umopar.

Policías heridos de Umopar.

Entretanto, la Policía informó que logró retomar el control de la tranca de El Castillo y que las operaciones de Umopar continúan en el sector.