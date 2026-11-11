¿Cómo busca El Alto combatir la inseguridad? Estas son las medidas anunciadas

La inseguridad ciudadana en El Alto vuelve a estar en el centro de la preocupación por los constantes hechos de violencia, robos y asaltos que afectan a la población. A las denuncias de los vecinos se suma el cuestionamiento de las autoridades municipales sobre la liberación de personas aprehendidas por la Policía y las sanciones que reciben algunos antisociales, situaciones que, según el secretario municipal de Seguridad Ciudadana, dificultan la lucha contra la delincuencia.

Uno de los sectores donde los vecinos expresaron su preocupación es Río Seco. Allí reportan robos de celulares, asaltos a transeúntes y amenazas con armas blancas, principalmente en inmediaciones de las paradas de minibuses y en espacios con poca iluminación. Algunos habitantes aseguran que los hechos delictivos se registran desde las primeras horas de la mañana y se prolongan durante la noche.

Los testimonios recogidos en la zona describen un ambiente de temor entre quienes deben salir temprano a trabajar o regresar a sus domicilios después de la jornada laboral. Incluso se mencionaron casos de personas que fueron interceptadas y amenazadas para quitarles sus pertenencias.

A esta situación se suma el deterioro de la iluminación en algunos puntos del distribuidor Integración Río Seco, donde varias luminarias se encuentran apagadas, pese a que la infraestructura fue inaugurada con un sistema de luces LED. Los vecinos consideran que la falta de iluminación facilita la presencia de personas que cometen robos y otros hechos delictivos.

Cuestionan la liberación de personas aprehendidas

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Elio Pacheco, reconoció la preocupación por la inseguridad y cuestionó que personas aprehendidas durante los operativos policiales recuperen su libertad pocas horas después.

“Nosotros los aprehendemos, pero a las pocas horas los sueltan”, manifestó la autoridad, quien pidió que se consulte a los representantes del Ministerio Público sobre las razones por las que algunos investigados vuelven a las calles.

Pacheco señaló que es necesario conocer los criterios que utilizan los fiscales y las autoridades judiciales para determinar la liberación de personas aprehendidas. En ese sentido, planteó que se entreviste al fiscal departamental y a los fiscales de El Alto para que expliquen cómo se están llevando adelante estos procedimientos.

La autoridad también expresó su preocupación por las sanciones que reciben algunas personas involucradas en hechos delictivos, al considerar que las respuestas del sistema de justicia inciden en la capacidad de las instituciones para enfrentar la inseguridad. Sin embargo, la aplicación de medidas cautelares y la determinación de sentencias corresponden a las instancias judiciales, de acuerdo con cada proceso.

El secretario municipal también cuestionó las condiciones dentro de los centros penitenciarios y señaló que en estos espacios persisten problemas relacionados con el consumo y la circulación de droga y alcohol, además de otras actividades ilegales. Por esa situación, calificó a las cárceles como “universidades del delito” y “favelas”.

Alcaldía anuncia Bs 30 millones y cámaras con reconocimiento facial

Frente a las denuncias ciudadanas y la preocupación por la inseguridad, la Alcaldía de El Alto anunció que destinará Bs 30 millones a seguridad ciudadana durante la nueva gestión.

Pacheco informó que, además de los recursos municipales, se consiguió el apoyo del Gobierno central para acceder a 15 millones de dólares destinados a mejorar la iluminación en sectores alejados de la ciudad. El objetivo es recuperar espacios públicos y reducir los puntos oscuros que pueden convertirse en escenarios para la comisión de delitos.

Otra de las principales apuestas del municipio es la construcción de tres centros de monitoreo. Estos espacios contarán con tecnología de reconocimiento facial y sistemas de videovigilancia.

Según explicó la autoridad, el sistema permitirá identificar a personas que cuenten con antecedentes penales y facilitará que los equipos de seguridad puedan intervenir de manera anticipada ante situaciones sospechosas o hechos delictivos.

La Alcaldía también comprometió la instalación de cámaras de vigilancia en Río Seco, atendiendo las denuncias de los vecinos sobre los constantes robos y la falta de seguridad en el sector.

Operativos contra el consumo de alcohol

Como parte de las acciones municipales, Pacheco informó que se realizan operativos de control en establecimientos donde se comercializan bebidas alcohólicas. De acuerdo con sus declaraciones, los equipos municipales llegan a intervenir uno o dos locales por día.

La autoridad anunció, además, la destrucción de 15.000 litros de bebidas alcohólicas, como parte de los controles que buscan reducir los problemas asociados al consumo excesivo de alcohol en diferentes zonas de El Alto.

El municipio considera que la inseguridad no se limita únicamente a la falta de presencia policial, sino que también está relacionada con factores como el consumo de alcohol, la ocupación de espacios públicos y las dificultades para sostener los procesos judiciales contra personas investigadas por delitos.

Mientras la Alcaldía plantea reforzar la vigilancia con tecnología, iluminación y operativos, los vecinos continúan exigiendo mayor seguridad en sus barrios. El desafío también involucra a la Policía, la Fiscalía y las autoridades judiciales, ante los cuestionamientos por la liberación de aprehendidos y las sanciones impuestas en los procesos penales.