Gobierno alcanza un acuerdo con los maestros rurales; magisterio urbano mantiene sus protestas

El entendimiento con el sector rural se produce en medio de una semana marcada por las movilizaciones del magisterio urbano, que cumplió un paro nacional de 48 horas los días 9 y 10 de noviembre, con marchas, bloqueos y protestas en diferentes regiones del país. En La Paz, los docentes recorrieron el centro paceño y llegaron hasta inmediaciones del Ministerio de Educación para rechazar la propuesta gubernamental de descentralizar la administración de los institutos técnicos y tecnológicos.

El conflicto urbano también estuvo acompañado de piquetes de huelga de hambre y advertencias de nuevas medidas de presión. La dirigencia anunció que podría avanzar hacia un paro de 72 horas si no se instala un diálogo que atienda sus demandas.

Los puntos del acuerdo con el magisterio rural

En el caso de los maestros rurales, el acuerdo establece cuatro compromisos centrales:

Mantener la educación pública y gratuita.

Revisar de manera conjunta la situación de los institutos técnicos.

Evitar el ingreso de profesionales libres al ejercicio de la docencia.

Mantener las escuelas superiores de formación de maestros fuera de las universidades.

Con estos puntos, el Gobierno consigue un entendimiento con el sector rural sobre aspectos que generaron preocupación y debate dentro del sistema educativo. Sin embargo, el acuerdo no significa necesariamente el fin del conflicto con todo el magisterio.

El conflicto urbano sigue sin resolverse

La principal diferencia con los maestros urbanos está relacionada con la propuesta de transferir a las gobernaciones la administración de los institutos técnicos y tecnológicos. El sector rechaza esa iniciativa y sostiene que podría afectar la educación pública, mientras el Gobierno asegura que no implica privatización y que la educación continuará bajo rectoría del nivel central.

De esta manera, el acuerdo alcanzado con los maestros rurales representa un avance en las negociaciones, pero deja pendiente el diálogo con el magisterio urbano, que mantiene sus cuestionamientos a la política de descentralización y exige el cumplimiento de compromisos anteriores.

La atención ahora está puesta en si este entendimiento permitirá acercar posiciones con los maestros urbanos o si las movilizaciones y medidas de presión continuarán en los próximos días.