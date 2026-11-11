Ser garante de una deuda puede poner en riesgo tus bienes y cuentas bancarias, advierte abogado

Aceptar ser garante de un préstamo implica asumir una responsabilidad económica que puede tener consecuencias importantes si la persona que solicitó el dinero deja de pagar. En determinadas circunstancias, el garante puede terminar respondiendo con su propio patrimonio por una deuda que no recibió ni disfrutó.

El abogado Arturo Moscoso explicó que, cuando una persona firma como garante ante una entidad financiera, asume una obligación vinculada directamente al cumplimiento del crédito. Por ello, si el deudor incumple los pagos, la institución puede iniciar acciones de cobro contra quien garantizó la operación.

“Ser garante implica asumir la misma responsabilidad que el deudor. En definitiva, si el deudor deja de pagar, tú vas a asumir esa deuda, esa obligación”, advirtió el especialista.

Entre las consecuencias que pueden enfrentar los garantes están el congelamiento de cuentas bancarias y el remate de bienes, dependiendo del proceso judicial y las medidas que se dispongan. Moscoso aclaró que el incumplimiento de una deuda no implica que el garante vaya a la cárcel, pero sí puede comprometer seriamente su patrimonio.

¿Qué pasa si el deudor desaparece o fallece?

Uno de los escenarios más frecuentes ocurre cuando una persona solicita un préstamo, consigue que alguien firme como garante y posteriormente deja de pagar o desaparece.

Durante la entrevista se planteó el caso de una mujer que fue garante de su expareja, quien se separó de ella y abandonó el país sin hacerse responsable de la deuda.

Moscoso explicó que las alternativas dependen de si la obligación fue contraída con una entidad financiera o con una persona particular, además de las condiciones del contrato.

Entre las posibilidades mencionó la conciliación y, si existen elementos que demuestren que el deudor obtuvo el dinero desde el inicio con la intención de no pagar y escapar, la presentación de una denuncia penal por estafa.

“Si el deudor, desde el primer momento, ha tenido la mala fe de agarrar ese dinero y nunca pagar, ahí está el extracto, ahí está el histórico del que jamás ha pagado”, explicó.

En caso de fallecimiento del deudor, el abogado señaló que, cuando se trata de una entidad financiera, debe revisarse la cobertura del seguro de desgravamen, que puede asumir la obligación de acuerdo con sus condiciones. Si la deuda fue contraída entre particulares, explicó que corresponde analizar la declaratoria de herederos y las responsabilidades que puedan surgir.

¿Pueden congelar todas las cuentas o descontar el sueldo?

Otra de las principales dudas está relacionada con los ingresos del garante y la posibilidad de que una entidad financiera disponga el congelamiento de sus cuentas.

El especialista indicó que el salario cuenta con protección constitucional y que, según explicó, solo puede afectarse hasta un 20%, por lo que no debería disponerse de la totalidad de los ingresos salariales.

También mencionó el caso de personas que reciben asistencia familiar y que, por haber firmado como garantes, temen que esos recursos sean retenidos. Sobre este punto, señaló que debe considerarse la protección legal de esos ingresos.

Sin embargo, recomendó no esperar a que se ejecuten las medidas de cobro para buscar asesoramiento y ejercer el derecho a la defensa.

La notificación de la demanda es clave para defenderse

Moscoso advirtió que uno de los errores más frecuentes de los garantes es permanecer pasivos cuando comienza un proceso ejecutivo de cobro.

Explicó que, una vez que reciben la notificación con la demanda, deben asumir su defensa y revisar las actuaciones judiciales para evitar que el proceso avance sin que puedan ejercer sus derechos.

“Puedes defenderte, pero una vez que se notifique con la demanda del cobro de la deuda”, sostuvo.

El abogado señaló que, si el garante no se entera del proceso o deja pasar las notificaciones sin actuar, puede llegar a una etapa en la que sus cuentas ya estén congeladas o sus bienes estén comprometidos en un eventual remate.