Gobierno suspende el anteproyecto que planteaba cambios en la administración de institutos técnicos

En medio de las movilizaciones del magisterio urbano y el paro de 48 horas, el Gobierno confirmó la suspensión del anteproyecto que planteaba cambios en la administración de los institutos técnicos superiores, tras alcanzar un acuerdo con la Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia.

El documento establece que se realizará una evaluación integral y participativa con todos los actores del sistema educativo, mediante mesas técnicas regionales. Los resultados permitirán elaborar una propuesta de un nuevo modelo de gestión y determinar si corresponde o no la transferencia administrativa de los institutos a las gobernaciones.

Con este acuerdo, el anteproyecto que se encontraba en discusión queda suspendido. Además, el Gobierno garantizó la continuidad de la educación fiscal y gratuita, descartó el ingreso de profesionales libres al magisterio y aseguró que las escuelas superiores de formación de maestros no serán trasladadas a las universidades.

Los dirigentes de los maestros rurales destacaron los compromisos alcanzados y señalaron que la evaluación permitirá establecer la viabilidad de una eventual transferencia de los institutos técnicos. También se acordó que las mesas de trabajo cuenten con la mediación de la Defensoría del Pueblo.

Mientras tanto, el conflicto con el magisterio urbano continúa sin una solución. La Defensoría confirmó que convocó al Gobierno y a los representantes de ese sector para retomar el diálogo y buscar consensos.

“Los actores de esta conflictividad son los principales responsables en ser los que logren un acuerdo y resolución a esta conflictividad”, sostuvo un representante de la institución, al exhortar a ambas partes a encontrar una salida.

Por su parte, la Junta Nacional de Padres y Madres de Familia rechazó las movilizaciones del magisterio urbano y cuestionó la participación de estudiantes en las protestas. Asimismo, pidió que se apliquen descuentos salariales a los maestros por los días no trabajados durante el paro de 48 horas y exhortó al sector a retomar el diálogo.