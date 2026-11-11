Edmand Lara inaugura la legislatura 2026-2027 junto a Ávila y Castro

La primera sesión de la legislatura 2026-2027 de la Asamblea Legislativa Plurinacional se instaló la mañana de este miércoles sin la presencia del presidente Rodrigo Paz, pero con la participación del vicepresidente Edmand Lara, el titular del Senado, Diego Ávila, y el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, además de otras autoridades legislativas.

La sesión comenzó con el quórum correspondiente y fue instalada por Lara, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, quien dio inicio formal al nuevo periodo legislativo.

La ausencia del jefe de Estado fue justificada mediante una carta que se dio lectura durante la sesión. En el documento, Paz informó que se encuentra en Turquía para participar en la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se desarrolla en la ciudad de Antalya.

El mandatario cumple una agenda internacional que contempla reuniones con gobiernos, fundaciones e instituciones para gestionar inversiones y cooperación destinadas al país.

Lara señala que el conflicto anterior debe resolverse en la justicia

La instalación de la nueva legislatura se produce en medio de la controversia por la clausura del anterior periodo legislativo, impulsada por el presidente del Senado, Diego Ávila.

Al respecto, Lara aclaró que la sesión de este miércoles no significa un reconocimiento a esa clausura y sostuvo que el conflicto deberá ser resuelto por la justicia.

Tras la lectura de la carta presidencial y el acto de inauguración, el vicepresidente dio por finalizada la sesión sin mayores incidentes, acotando su compromiso por una nueva gestión de unidad, comprensión y trabajo conjunto con autoridades.

"Mi compromiso en esta nueva legislatura es mantener las puertas abiertas del dialogo, escuchar con respeto y trabajar con firmeza ppor las necesidades de bolivia. Invito a cada asambleista asumir el mismo compromiso", concluyó Lara.