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Vocero sobre salida de García Linera: "No hay comunicación oficial de México"

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que no existe ninguna notificación formal del Gobierno mexicano sobre una eventual solicitud de asilo del exvicepresidente boliviano.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

11/11/2026 9:09

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¿Álvaro García Linera pidió asilo en México? Esto respondió el Gobierno boliviano. Foto: Red Uno.
La Paz

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El Gobierno boliviano aseguró que no recibió ninguna comunicación oficial sobre una posible solicitud de asilo político del exvicepresidente Álvaro García Linera en México, luego de que esa versión fuera difundida por medios de comunicación.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, indicó que la Cancillería y el Ejecutivo no tienen información formal sobre este supuesto trámite y aclaró que tampoco recibieron una notificación del Gobierno mexicano.

“Lo que estoy diciendo es que no hay ninguna comunicación formal u oficial del gobierno mexicano en relación a este tema para con el gobierno boliviano”, manifestó durante una entrevista en El Mañanero.

Gálvez reconoció que se conoce la versión sobre una posible salida de García Linera hacia México a través de reportes de prensa, pero insistió en que, hasta el momento, no existe confirmación oficial por los canales diplomáticos correspondientes.


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