Dólar paralelo en Bolivia: estas son las últimas cotizaciones de compra y venta

El precio del dólar en el mercado paralelo de Bolivia presenta diferencias entre los últimos reportes difundidos este miércoles 11 de noviembre. Las cotizaciones muestran pequeñas variaciones en los valores de compra y venta, por lo que quienes tienen previsto cambiar dólares deben tomar en cuenta los precios antes de realizar una operación.

Uno de los reportes, publicado a las 12:16, ubica el dólar en Bs 11,88 para la compra y Bs 11,97 para la venta. En tanto, otra cotización, difundida a las 6:54, señala un precio de Bs 11,91 para la compra y Bs 11,93 para la venta.

La comparación entre ambos registros refleja una diferencia de dos centavos en cada operación. En el precio de compra, la cotización pasó de Bs 11,91 a Bs 11,88, mientras que en el precio de venta subió de Bs 11,93 a Bs 11,97.

Estos datos muestran variaciones entre los reportes de la mañana y el mediodía, aunque no son suficientes para confirmar una tendencia sostenida al alza o a la baja en el mercado paralelo.

Las diferencias pueden estar relacionadas con los horarios de publicación, los precios ofrecidos por los operadores y las condiciones de cada transacción. Por ello, es importante verificar la cotización vigente antes de comprar o vender dólares, ya que los montos pueden variar entre puntos de cambio y durante la misma jornada.

¿Cuál es el precio del dólar oficial en Bolivia?

En el mercado oficial, el dato proporcionado para el Banco Central de Bolivia (BCB) establece un tipo de cambio de Bs 11,71 por dólar, correspondiente al 11 de noviembre de 2026.