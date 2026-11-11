Fiscalía allanó el domicilio de Aldo Quezada previo a su aprehensión

La Fiscalía de Santa Cruz allanó el domicilio de Aldo Ismael Quezada Cerruti, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), en un operativo realizado previo a su aprehensión, en el marco de una investigación por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

Tras el allanamiento, se conoció que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Quezada, fechada este miércoles 11 de noviembre y firmada por el fiscal de Materia de la Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz, Rolando Salvatierra.

La disposición establece que el exmagistrado debe ser conducido en calidad de aprehendido a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), ubicadas en la avenida Paraguá, cuarto anillo y avenida Transversal.

“A efectos de que sea conducida en calidad de aprehendido a las oficinas de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico, ubicada en la av. paragua 4to. anillo y av. Transversal, por ser necesaria su presencia dentro del proceso penal instaurado en su contra y otros por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa y confabulación, previsto y sancionado por los arts. 48, 53 con relación al art. 33) de la ley N° 1008 dentro del caso con código único 701102302600031”, señala el documento.

La orden fue librada en cumplimiento de una resolución fiscal del 10 de noviembre de 2026 y al amparo del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.