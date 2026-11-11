Paz presenta a Bolivia como el “corazón del agua dulce” ante líderes mundiales en la COP31

El presidente Rodrigo Paz presentó a Bolivia como el "corazón del agua dulce" del mundo y destacó su importancia en la conservación de la Amazonía y la Cuenca del Plata, durante su intervención en la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se desarrolla en Antalya, Turquía.

"Ese corazón se llama Bolivia. Bolivia le aporta cerca del 60% del agua dulce a la Amazonía del Brasil y a los sectores de la Cuenca del Plata", afirmó el mandatario ante la plenaria.

Paz sostuvo que el país ocupa una posición estratégica en Sudamérica por sus recursos hídricos y sus bosques, por lo que invitó a otras naciones a contribuir con iniciativas de conservación ambiental.

"En Bolivia tienen espacio para cuidar esos bosques, pero además cuidar la fuente más grande de agua dulce del mundo", remarcó.

Posteriormente, en declaraciones a medios estatales, reforzó esa idea al señalar que el país debe mostrar su potencial hídrico ante el mundo.

El mandatario sostuvo que la riqueza hídrica y forestal de Bolivia debe ser presentada internacionalmente para conseguir cooperación e inversiones que permitan proteger el medio ambiente y generar beneficios económicos para el país.

En ese sentido, señaló que los recursos captados no deben limitarse a proyectos ambientales, sino que también deben beneficiar a los pueblos indígenas, departamentos y municipios.

Paz también comparó el potencial boliviano con el de Guyana, país que, según sus declaraciones, recibe mil millones de dólares por temas medioambientales pese a contar con el 1% de las reservas forestales sudamericanas y un millón de habitantes.

"Nosotros estamos alrededor del 12, 13% territorial. En agua somos el 60% de lo que se entrega a la Amazonía y al Plata", sostuvo.

Asimismo, consideró que Bolivia debe dejar atrás las divisiones ideológicas y proyectar sus atributos naturales ante la comunidad internacional.

Anuncia reuniones y proyectos en la COP31

Paz informó que su participación en la cumbre climática contempla reuniones con presidentes y primeros ministros, además de la presentación de proyectos para captar recursos destinados al cambio climático, las energías renovables y la protección ambiental.

Finalmente, el mandatario planteó que la protección del medio ambiente debe convertirse también en un instrumento para promover la paz entre las naciones.

"Usemos el medio ambiente como un instrumento de paz", expresó durante su intervención ante los representantes internacionales.