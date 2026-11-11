Investigan quema de una caseta policial en el sector de El Castillo-Villa Tunari

Una madrugada de tensión se vivió en el sector de El Castillo, en Villa Tunari, donde una caseta de vigilancia utilizada por efectivos policiales fue incendiada tras un enfrentamiento entre policías y cocaleros.

El hecho ocurrió luego de que los efectivos intentaran retomar el control del retén de El Castillo, situación que derivó en un enfrentamiento con los movilizados.

Durante los incidentes, tres policías resultaron heridos tras ser impactado con piedras lanzadas por los manifestantes. Asimismo, varios vehículos quedaron dañados en medio de los disturbios.

Posteriormente, se reportó la quema de la infraestructura utilizada por los efectivos policiales.

Se espera un informe oficial que permita establecer las circunstancias en las que se produjo el incendio, además de conocer si existen otros daños materiales o personas afectadas.