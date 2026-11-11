Mirian Rosell asume como magistrada titular del TSJ ante ausencia de Romer Saucedo

La magistrada Mirian Rosell Terrazas asume la titularidad por el departamento de Santa Cruz en reemplazo de Romer Saucedo, quien permanece fuera del país desde la pasada semana y se declaró en el exilio. Según la información difundida este miércoles, Rosell recibió la habilitación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y fue reconocida por el TSJ para incorporarse a sus funciones.

La nueva magistrada titular fue la segunda candidata más votada por Santa Cruz en las elecciones judiciales de diciembre de 2024, resultado que le permitió acceder a la suplencia correspondiente a Saucedo.

Mirian Rosell Terrazas recibió del presidente del TSE, Gustavo Ávila, la certificación que acredita su condición de magistrada suplente electa por Santa Cruz.

El documento respalda los resultados de las elecciones judiciales de 2024 y constituye una de las formalidades necesarias para su incorporación como titular.

Posteriormente, según el nuevo reporte, Rosell fue reconocida por el Tribunal Supremo de Justicia ante la vacancia declarada por la ausencia de Romer Saucedo.

De esta manera, la magistrada se prepara para ejercer las funciones correspondientes a la representación de Santa Cruz en el TSJ.

Mirian Rosell informó que desde este jueves 12 de noviembre se sumará a las sesiones de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta instancia reúne a los magistrados titulares y es responsable de adoptar decisiones importantes para el funcionamiento del tribunal.