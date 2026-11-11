¿Tu vecino construye y perjudica tu vivienda? Esto puedes hacer

Una construcción puede ser paralizada cuando representa un riesgo para una propiedad vecina o afecta los derechos de quienes viven en ella. La abogada Pamela Caballero, explicó que en Bolivia existen mecanismos judiciales para reclamar por daños ocasionados o prevenir perjuicios que podrían producirse durante una obra.

La jurista señaló que ser propietario de un terreno no significa que se pueda construir sin considerar los derechos de los vecinos. Por ejemplo, una edificación puede afectar la estructura de una vivienda cercana, bloquear el ingreso de luz solar o limitar la visión y el acceso a una propiedad.

Caballero explicó que existen dos figuras importantes en materia judicial: el daño temido y la obra nueva perjudicial.

El daño temido se presenta cuando una construcción puede ocasionar un perjuicio a una propiedad. Como ejemplo, mencionó los movimientos de tierra que provocan rajaduras en una vivienda y generan el riesgo de daños estructurales.

En cambio, la obra nueva perjudicial se refiere a construcciones que afectan el ejercicio del derecho propietario de los vecinos. Esto puede ocurrir cuando una edificación tapa la visión, impide el ingreso del sol o encajona un inmueble, reduciendo incluso su valor comercial.

La abogada también advirtió sobre las construcciones que se realizan sin planos aprobados o que incumplen normas municipales y pueden poner en riesgo a las personas que habitan en propiedades cercanas.

¿En qué momento se presenta una demanda?

La parte afectada puede acudir ante un juez cuando la obra todavía no ha sido concluida. Caballero indicó que la normativa establece un plazo de un año para presentar la denuncia por la vía interdictal.

"Podría hacerlo lógicamente desde el inicio, tampoco superar el año porque ahí ya hay un principio de convalidación", explicó.

La jurista indicó que el reclamo puede plantearse tanto cuando el daño ya se está produciendo como cuando existen obras que podrían ocasionar perjuicios en el futuro.

¿Qué pruebas se necesitan?

Uno de los elementos principales es un estudio pericial. El juez puede solicitar la intervención de un ingeniero o perito para determinar si la construcción es perjudicial o si podría causar daños posteriormente.

Además, se realiza una inspección en el lugar, donde el juez y el perito verifican las condiciones de la obra y sus posibles efectos sobre la propiedad de quien presentó la demanda.

La parte demandada también puede presentar un perito de parte; sin embargo, Caballero aclaró que su informe no es definitivo, ya que el juez toma como referencia el estudio del perito oficial.

¿Qué puede ordenar el juez?

De acuerdo con la abogada, la resolución judicial puede disponer la paralización de la construcción si se comprueba que perjudica al vecino. También puede ordenar la demolición de la obra cuando se haya ocasionado un daño.

Asimismo, la sentencia puede establecer el pago de una indemnización por los perjuicios ocasionados. Para determinar el monto, el juez se apoya en el informe pericial.

Finalmente, Caballero advirtió que estos procesos pueden tardar años debido a la mora procesal y a la presentación de recursos, mientras el daño podría continuar aumentando.