Entre lágrimas, Elsa agradece la ayuda que permitirá operar a don Nicacio

La solidaridad de la población renovó la esperanza de don Nicacio y su familia. La campaña destinada a recaudar fondos para su operación y recuperación alcanzó los Bs 114.111, más del doble de los Bs 56 mil que inicialmente se necesitaban para cubrir sus gastos médicos.

El dinero permitirá afrontar los costos de la intervención quirúrgica, la adquisición de una prótesis, los tratamientos de fisioterapia, medicamentos y otros requerimientos para que don Nicacio pueda continuar con su recuperación y salir de la clínica.

Cuando se dio a conocer la cifra alcanzada, Elsa, esposa de don Nicacio, no pudo contener las lágrimas y expresó su alegría al saber que contaban con los recursos para afrontar el tratamiento de su compañero de vida.

“Mi amor, mi amor. Tengo para su medicamento. Para todo ya tengo”, manifestó emocionada, mientras recibía muestras de cariño y apoyo.

Elsa agradece a quienes se sumaron a la campaña

Durante la campaña, la esposa de don Nicacio había pedido ayuda a la población y expresó el amor que siente por su esposo, a quien describió como un buen hombre. Su pedido estuvo acompañado de la esperanza de conseguir los recursos necesarios para que pueda volver a ponerse de pie.

La meta inicial era reunir Bs 56 mil, un monto que representaba una dificultad económica para la familia debido a los gastos médicos que debía cubrir. Sin embargo, la respuesta de la ciudadanía permitió superar ampliamente esa cifra y alcanzar Bs 114.111.

Visiblemente conmovida, Elsa agradeció a todas las personas que realizaron sus aportes y reconoció que no esperaba recibir una ayuda de esa magnitud.

“No pensaba que iba a llegar así. Pero el Señor es grande. Gracias por lo que han aportado. El Señor les bendiga”, expresó entre lágrimas.

Una oportunidad para volver a ponerse de pie

La campaña solidaria convocó a la población a unirse para darle a don Nicacio una oportunidad de recuperar su movilidad. Los recursos reunidos permitirán cubrir las principales necesidades médicas que fueron expuestas durante la convocatoria.

El resultado se convirtió en una muestra de apoyo para la familia, que atravesaba momentos difíciles por los costos del tratamiento. La respuesta ciudadana permitió superar la meta y dejó una imagen de emoción y gratitud en Elsa, quien reiteró sus agradecimientos a quienes hicieron posible la recaudación.