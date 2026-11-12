Jornada de alta tensión en Villa Tunari: cocaleros retoman retén de Umopar tras enfrentamientos que dejan heridos

Una jornada marcada por enfrentamientos, versiones cruzadas y repercusiones políticas se registró este viernes en el municipio de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, tras los choques ocurridos durante la madrugada entre efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) y sectores cocaleros en el retén de El Castillo.

El desarrollo de los hechos y el saldo del conflicto

Los incidentes comenzaron a primeras horas de la madrugada en el puesto de control de El Castillo, un punto que permanece bajo vigilia de los productores de coca desde septiembre. Según el reporte de la jornada, el choque dejó un saldo de tres efectivos policiales heridos, daños en vehículos particulares y oficiales, además de la quema de una casa de descanso perteneciente a Umopar ubicada a pocos metros del retén.

A media mañana, la Policía informó haber retomado el control de la tranca; sin embargo, alrededor de las 13:00, un grupo numeroso de comunarios retornó al lugar, retomó el control del retén y masificó la vigilia. Representantes de las Seis Federaciones del Trópico se declararon en "estado de emergencia máxima" y advirtieron que no permitirán el retorno de los uniformados a la zona.

Pese a la tensión y a la presencia de bloqueos locales en El Castillo, la Unidad de Tránsito de la terminal de buses de Cochabamba confirmó que la carretera nueva que conecta con Santa Cruz permanece expedita y que los viajes hacia el oriente del país se desarrollan con normalidad.

Versiones encontradas sobre el origen de la violencia

Tanto la institución policial como los dirigentes cocaleros ofrecieron relatos opuestos sobre cómo se iniciaron las agresiones:

Versión policial: El director de Umopar, Richard Andrés Pacheco, rechazó las acusaciones de provocación y aseguró que los comunarios cerraron el paso a las patrullas que se dirigían a realizar operativos fluviales, intentando incluso bajar los botes de los motorizados oficiales. Según Pacheco, los uniformados fueron atacados con piedras, palos y explosivos improvisados contenidos en envases de vidrio, lo que provocó lesiones a tres efectivos —uno de ellos atendido en un hospital por esquirlas, aunque fuera de gravedad—. La autoridad enfatizó que el uso de agentes químicos fue proporcional, que no hubo personas arrestadas ni aprehendidas y que la unidad decidió replegarse para evitar mayores conflictos.

Versión cocalera: Por su parte, los sectores movilizados afirmaron que la violencia fue provocada por los uniformados. Un comunario relató que la vigilia dio paso a 16 patrullas, pero que dos vehículos policiales que venían detrás estuvieron a punto de atropellar a los presentes y engancharon una cuerda que hizo caer a una mujer; al pedirles que detuvieran la marcha, las patrullas habrían regresado para gasificarlos. Asimismo, la dirigente Leonilda Zurita denunció un incumplimiento de acuerdos firmados previamente y aseguró que la intervención dejó comunarios heridos, además de daños con armas blancas y disparos en más de diez vehículos y siete motocicletas, junto con la pérdida de pertenencias y dinero.

Advertencias de Evo Morales y reacciones políticas

El conflicto escaló rápidamente al ámbito político nacional durante el transcurso del día:

Pronunciamiento de Evo Morales: A través de un programa radial, el expresidente Evo Morales exigió la liberación de supuestos detenidos —extremo negado por la Policía— y advirtió que, de lo contrario, "el trópico de Cochabamba se levantará". En su intervención, Morales también denunció presuntos cobros ilegales por parte de los controles policiales al transporte de coca, combustible y cal destinados a actividades agropecuarias.

Exigencia de presencia estatal: Desde la Asamblea Legislativa, los diputados Israel Mérida y Adriana Jiménez cuestionaron la toma del retén y señalaron que estos hechos resultan intolerables en el marco de un estado de excepción. Ambos legisladores instaron a los ministerios de Gobierno y de Defensa a coordinar el ingreso de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden, garantizar la libre circulación y frenar el paso de precursores químicos por la zona. Asimismo, calificaron de "temerarias" las declaraciones de Morales y señalaron que debe responder ante la justicia por las acusaciones en su contra.

Análisis de exautoridad policial: El exjefe policial Boris Bellido advirtió que la violencia podría intensificarse si no se sienta un precedente de autoridad y presencia institucional en el trópico. Bellido sostuvo que existe una debilidad institucional en la región debido a que operadores de justicia, fiscales y funcionarios aún responderían a intereses políticos ligados al evismo, por lo que propuso ejecutar operaciones permanentes de seguridad ciudadana e interdicción similares al plan de frontera segura.