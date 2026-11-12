Roban dinero y DVR de cinco negocios en la zona norte de Santa Cruz

La delincuencia mantiene en alerta a los vecinos del barrio Hamaca, en inmediaciones del cuarto anillo y avenida Cristo Redentor, donde cinco negocios fueron afectados por robos durante la madrugada.

Según las denuncias, los delincuentes utilizaron diferentes modalidades para ingresar a los negocios.

En uno de los casos realizó un forado en el techo hasta conseguir entrar al establecimiento, de donde sustrajo aproximadamente Bs 7.000. En otro local rompió la parte posterior del inmueble, destruyó la caja registradora y se llevó Bs 1.300.

"Se entraron por el techo, rompieron, hicieron dos huecos y en la segunda oportunidad sí lograron entrar adentro. Se robaron más o menos arriba de siete mil bolivianos", denunció.

Otro comerciante explicó que, además del dinero, los antisociales se llevaron los equipos de grabación de las cámaras de seguridad y ocasionaron destrozos en su negocio.

"Me rompieron el vidrio, ingresaron adentro, se robaron mis DVR y el poco dinero que encontraron, porque generalmente aquí no hay efectivo, entonces se llevaron muy poquito, pero el daño que hicieron a la caja fue terrible, ya no me sirve la caja para cobrar", lamentó.

La inseguridad también alcanzó a una vivienda de la zona. Según el testimonio de una vecina, un sujeto ingresó por el portón y subió hasta el techo, pero fue descubierto por las personas que se encontraban dentro del inmueble. Al percatarse de que había sido identificado, escapó del lugar.

A estos hechos se suma la denuncia de otro robo en un gimnasio del barrio, donde presuntamente sustrajeron cerca de Bs 100.000.

Las cámaras de seguridad de uno de los establecimientos captaron a un sujeto con barbijo y el rostro cubierto, además de la cabeza protegida para evitar ser identificado. Las víctimas sostienen que el retiro de los DVR de los negocios afectados sería parte de la modalidad utilizada para eliminar evidencias.