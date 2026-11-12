"Era dueño de las maletas" Quezada rompe el silencio sobre las narcomaletas e implica a Saucedo

En calidad de testigo, el exfiscal Aldo Quezada declaró ante las autoridades que Romer Saucedo le confesó abiertamente ser el propietario de las 32 maletas con marihuana que llegaron al aeropuerto de Viru Viru.

"Fuimos invitados con Romer Saucedo a México a recibir una distinción Honoris Causa, una vez terminado el evento compartimos bebidas alcohólicas, él comenzó a hablar de sus negocios, me contó de manera específica sobre la llegada de 32 maletas que habían llegado al aeropuerto Viru Viru las cuales contenían marihuana y que eran de su propiedad", afirmó textualmente en su testimonio oficial.

Además, describió que el cargamento ilícito fue transportado desde California en un jet privado por Laura Rojas, contando con la supervisión de autoridades y un proceso industrial para su comercialización.

"Así también me comentó que el retiro de las maletas fue supervisado y apoyado por Chino", detalló Quezada sobre la operación transnacional. Asimismo, la declaración expone que "Hebert Zeballos estaba encargado de montar una fábrica de hielo en su empresa como pantalla" para procesar la droga destinada al mercado internacional.

Las conexiones institucionales del grupo permitieron gestionar permisos irregulares fuera de los horarios formales dentro del Tribunal Departamental de Justicia para encubrir las operaciones.

"Romer Saucedo me llama y me ordena que le demos curso, luego la llamé a Laura Rojas para decirle que ese permiso iba a salir al día siguiente", indicó el testigo sobre las órdenes directas recibidas.

En este sentido, detalló que "el día que se tramita el permiso para las hijas de Laura Rojas se realiza fuera de los horarios laborales del TDJ, entonces me llama Romer Saucedo, me llama y me dice que tiene que salir ese permiso a lo que llamé a la Dra. Evelyn Pay juez de la niñez y le pedí que firme ese permiso", añadió.

Implicaciones legales y conocimiento previo

De acuerdo con las investigaciones preliminares basadas en el expediente, el señor Aldo Ismael Quezada Cerruti desde el mes de agosto tenía conocimiento de que las maletas que habrían llegado desde Estados Unidos en primer lugar eran de propiedad de Romer Saucedo".

Las autoridades continúan colectando indicios sobre la marihuana genéticamente modificada y las ramificaciones de esta organización en territorio nacional.