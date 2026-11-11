Dircabi informa sobre vehículos incautados a Marset y aclara su uso

La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) brindó este miércoles 11 de noviembre un informe sobre la administración de los vehículos y otros bienes incautados en los operativos contra Sebastián Marset, en medio de los cuestionamientos por el uso de motorizados de alta gama por parte de exautoridades judiciales y del Ministerio Público.

Durante una conferencia de prensa, la institución explicó que los bienes secuestrados pueden ser asignados temporalmente a entidades públicas, siempre que existan contratos y se cumplan los requisitos legales para garantizar su conservación y uso adecuado.

Asimismo, se refirió al caso de un vehículo BMW blanco encontrado en Santa Cruz, que presuntamente era utilizado de manera particular con una placa identificada con las letras MP y que, según Dircabi, no se encontraba bajo su administración.

Vehículos vinculados al caso Marset corresponden a operativos de 2023 y 2026

El representante de Dircabi explicó que los bienes relacionados con Marset deben diferenciarse según las dos etapas de operativos realizados en el país.

La primera corresponde a 2023, cuando se desarrollaron las investigaciones y operativos de búsqueda contra el narcotraficante uruguayo, mientras que la segunda se refiere a las actuaciones de 2026.

En su informe mencionó un registro de vehículos vinculados con el caso, entre ellos 16 correspondientes a la gestión 2026.

La autoridad aclaró que los motorizados cuestionados por su utilización en el Órgano Judicial y el Tribunal Supremo de Justicia corresponden a las incautaciones realizadas en 2023.

Entrega de vehículos debe contar con contratos

Dircabi explicó que la normativa permite transferir temporalmente el uso de bienes incautados a instituciones públicas, bajo modalidades como contratos de uso temporal o comodato, por un plazo máximo de dos años, según las condiciones señaladas en la conferencia.

“La entrega de estos bienes al Órgano Judicial, como a otras entidades, es regular, siempre y cuando exista un contrato”, sostuvo Héctor Bernal, director de Dircabi

Precisó que los contratos deben establecer para qué serán utilizados los motorizados y garantizar que la entidad beneficiaria disponga de recursos para su mantenimiento y seguro.

Entre las instituciones que pueden recibir estos bienes se encuentran dependencias policiales, unidades de lucha contra el narcotráfico y otras entidades estatales, conforme a la normativa aplicable.

Cuestionan uso particular de un BMW blanco

Durante la conferencia también se hizo referencia a un vehículo BMW blanco encontrado en Santa Cruz, cuyo uso generó observaciones.

Según el informe, el motorizado habría sido utilizado de manera particular con una placa que llevaba las letras MP, identificación que la autoridad señaló que no correspondía a una asignación regular del Estado.

El director de Dircabi aseguró que ese vehículo no se encontraba bajo administración de la institución y que su entrega no habría seguido el procedimiento establecido.

El caso deberá ser esclarecido para determinar quién tenía la custodia del motorizado, bajo qué autorización circulaba y si existieron responsabilidades en su utilización.

Dircabi asegura que no ejecuta secuestros de bienes

La institución también aclaró que su función es administrar los bienes que recibe después de los procedimientos realizados por la Policía y el Ministerio Público.

“Dircabi no es una entidad que secuestra. No somos los que ingresamos en operativos con el Ministerio Público, sino que somos netamente administradores de estos bienes”, explicó Bernal.

Señaló que, desde la recepción formal, la entidad debe registrar los activos y garantizar que mantengan su valor, sean vehículos, propiedades u otros bienes muebles e inmuebles.

Asimismo, indicó que, si una autoridad judicial dispone la devolución de un bien, corresponde cumplir esa determinación mediante el procedimiento respectivo.

Investigan uso de vehículos por exautoridades judiciales

Las explicaciones se producen después de las denuncias sobre vehículos de alta gama incautados en el caso Marset que fueron observados en inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia, en Sucre.

La presidenta en ejercicio del TSJ, Rosmery Ruiz, informó anteriormente que se solicitaron informes para establecer cómo llegaron estos motorizados al Órgano Judicial y quiénes fueron responsables de su utilización.

Entre los antecedentes figura un vehículo BMW azul entregado en calidad de comodato a una dependencia administrativa de Santa Cruz y posteriormente asignado para uso de Romer Saucedo.

Por su parte, la Fiscalía también inició verificaciones para establecer si la entrega y utilización de estos motorizados cumplieron los procedimientos legales.

Dircabi reiteró que su responsabilidad comienza cuando recibe formalmente los bienes y que toda asignación debe estar respaldada por la documentación correspondiente.