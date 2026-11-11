Beller salió de Bolivia rumbo a México tras recibir salvoconducto, según Gobierno

La abogada Nadia Beller Delgadillo abandonó Bolivia la mañana de este miércoles 11 de noviembre, luego de que el Gobierno le otorgara el salvoconducto solicitado por la Embajada de México, país que le concedió asilo diplomático.

El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Huanca, confirmó que la salida se concretó sin incidentes, después de una revisión jurídica y de los procedimientos migratorios correspondientes.

“La señora Beller abandonó efectivamente el territorio boliviano durante la mañana de hoy, sin que se registraran incidentes durante el procedimiento”, informó el canciller.

Salvoconducto fue entregado en la Embajada de México

Huanca explicó que el Gobierno concluyó el análisis de la solicitud presentada por la representación diplomática mexicana y determinó que existían fundamentos jurídicos para autorizar la salida de Beller.

La decisión fue comunicada oficialmente al embajador mexicano el martes 10 de noviembre, mediante una nota verbal entregada en la Cancillería.

Posteriormente, durante las primeras horas de este miércoles, una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores acudió a la Embajada de México en La Paz para entregar personalmente el salvoconducto a la abogada.

Gobierno confirmó que no existían causas penales pendientes

El ministro detalló que, antes de conceder el salvoconducto, se revisó la situación jurídica de Beller en coordinación con el Ministerio de Gobierno.

“Se revisó la situación legal y se contrastó la información con el Ministerio de Gobierno, que confirmó que no existían causas penales pendientes que pudieran obstaculizar la emisión del salvoconducto”, explicó.

Según Huanca, el análisis consideró la legislación nacional, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954.

El canciller sostuvo que Bolivia respetó la decisión soberana de México de conceder el asilo y cumplió las competencias que le correspondían para autorizar la salida del territorio nacional.

Beller fue evaluada por un médico antes de viajar

Durante la entrega del salvoconducto, un profesional del Ministerio de Salud realizó una evaluación médica de la abogada.

Según el informe de Cancillería, el personal sanitario emitió un certificado que estableció que Beller se encontraba en buen estado general de salud.

Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinó con el Ministerio de Gobierno, la Dirección General de Migración y las autoridades aeroportuarias los procedimientos administrativos y de seguridad para garantizar su salida.

La abogada fue acompañada por funcionarios de Cancillería hasta el embarque y la partida de la aeronave.

México asumió los gastos del traslado

Huanca también informó que el traslado internacional de Beller fue organizado y financiado íntegramente por el Gobierno mexicano, mediante vuelos comerciales.

“El traslado internacional de la señora Beller fue organizado y asumido íntegramente por el Gobierno mexicano”, señaló.

El canciller aclaró que, una vez concretada su salida de Bolivia, corresponde a las autoridades mexicanas garantizar la continuidad de su viaje y comunicar oficialmente su llegada al país que le otorgó asilo.