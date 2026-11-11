Gálvez: "Las investigaciones tienen que seguir su curso y esclarecerse todos los hechos" pese a salida de Beller

El Gobierno aseguró que las investigaciones relacionadas con Nadia Beller deben continuar pese a que la exfuncionaria salió de Bolivia rumbo a México, luego de recibir un salvoconducto para acceder al asilo diplomático concedido por ese país.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que el cumplimiento de los compromisos internacionales y el desarrollo de las investigaciones son asuntos distintos, por lo que la autorización para su salida no significa que los hechos investigados queden sin esclarecer.

“Las investigaciones, sin embargo, en la otra dimensión tienen que seguir su curso respectivo y tienen que encontrarse la verdad, tienen que esclarecerse absolutamente todos los hechos y eso está en manos del Ministerio y la Justicia”, manifestó.

Gálvez explicó que el Gobierno otorgó el salvoconducto conforme a los procedimientos diplomáticos y los convenios internacionales. Precisó que Beller inicialmente solicitó protección policial, que posteriormente fue reforzada y ampliada, pero después pidió que se retirara ese resguardo.

El vocero también se refirió a los cuestionamientos sobre una posible relación de Beller con los casos vinculados al exfiscal general Róger Mariaca y al exfuncionario Saucedo. Consideró “sugestiva” la coincidencia entre su decisión de salir del país y el conocimiento de esas investigaciones, aunque aclaró que no corresponde al Gobierno establecer posibles vínculos.

Consultado sobre qué ocurriría si el proceso requiere la presencia de Beller en Bolivia, Gálvez indicó que, de ser necesario, se podrían activar los mecanismos correspondientes. Añadió que la exfuncionaria también podría recurrir a un apoderado o a medios virtuales para atender eventuales requerimientos.

Finalmente, reiteró que el esclarecimiento de los hechos y las actuaciones dentro del proceso corresponden al Ministerio Público y a la Justicia, mientras que el Gobierno se limitó a cumplir los compromisos internacionales para otorgar el salvoconducto.