Santa Cruz: Gobernación y trabajadores de salud se reúnen por el bono de vacunación

Representantes de los trabajadores de salud de Santa Cruz y autoridades de la Gobernación fueron convocados a una reunión este miércoles 11 de noviembre, en instalaciones del Centro de Educación Ambiental (CEA), con el objetivo de buscar una solución al pago pendiente del bono de vacunación.

El encuentro fue impulsado por la vicegobernadora Paola Aguirre, quien convocó a representantes de los ministerios de Salud y Economía, además del Servicio Departamental de Salud (Sedes), para abordar la situación que mantiene en conflicto al sector.

La reunión se produce después de que los trabajadores decidieran suspender temporalmente el paro de 48 horas que tenían previsto cumplir este jueves 12 y viernes 13 de noviembre, a la espera de una respuesta favorable de las autoridades.

Unos 7.000 trabajadores esperan el pago

La dirigente del sector, Esther Ortuste, informó que aproximadamente 7.000 trabajadores de salud dependientes del Ministerio de Salud y de la Gobernación cruceña reclaman la cancelación del bono anual de vacunación.

La representante confirmó que recibieron una invitación para participar en el encuentro y expresó su expectativa de que las autoridades nacionales atiendan la demanda.

“Esperamos la respuesta de la presencia de la ministra de Salud y el ministro de Economía, el Sedes y la vicegobernadora que nos hizo la invitación para las tres de la tarde, esperando que nos paguen el bono”, manifestó.

Los trabajadores buscan que se establezca una respuesta concreta y una fecha para recibir el beneficio económico pendiente.