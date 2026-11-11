Arminda Ch. G., de 25 años, fue asesinada el día de su cumpleaños en el municipio de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba. Su cuerpo fue abandonado en un lote baldío y su concubino confesó el crimen. Con este hecho, se confirma el decimosexto caso de feminicidio en el departamento.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Angelo Cabrera, informó que el hombre fue aprehendido y posteriormente prestó su declaración ante las autoridades, en la que admitió su participación en el asesinato.

“Ha sido aprehendido el concubino de la señora mencionada y, en horas de la mañana, ha prestado declaración, donde él ha admitido ser el autor confeso”, señaló.

De acuerdo con el examen médico forense, la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento manual.

Las investigaciones establecieron que la pareja había acudido a la localidad de Ivirza para compartir el día. Durante la jornada consumieron bebidas alcohólicas y, posteriormente, ingresaron a una discoteca.

Según la información proporcionada por la Policía, durante ese encuentro se habría producido una escena de celos que forma parte de las circunstancias investigadas.

El cuerpo de la joven fue encontrado abandonado en un lote baldío del municipio de Entre Ríos. Su pareja permanece aprehendida tras admitir el crimen.