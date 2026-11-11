Abundancia y buena suerte: los signos que podrían brillar este 11 de noviembre

La numerología vincula esta fecha con la intuición, la renovación y el comienzo de nuevos ciclos. Según algunas corrientes astrológicas, el momento también sería propicio para reflexionar y establecer nuevas intenciones.
11/11/2026 14:55
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El portal 11/11, que se celebra este miércoles 11 de noviembre, podría marcar una etapa de abundancia, dinero y buena suerte para cuatro signos del zodiaco: Acuario, Géminis, Virgo y Tauro. Según las predicciones astrológicas difundidas por el portal Crónica, estos signos podrían comenzar a recibir los frutos de sus esfuerzos y avanzar hacia nuevas oportunidades económicas y personales.
Esta fecha es considerada especial por la numerología y algunas corrientes astrológicas, que la relacionan con la renovación, la intuición y el inicio de nuevos ciclos.
De acuerdo con las predicciones astrológicas, estos son los signos que podrían experimentar cambios favorables durante el portal 11/11:
¿Qué significa el portal 11/11?
Dentro de la numerología, el número 11 es considerado uno de los llamados números maestros, junto con el 22 y el 33. Se lo relaciona con la sensibilidad, la inspiración y la intuición.
Por ello, la repetición de esta cifra cada 11 de noviembre es interpretada por algunas corrientes como una oportunidad para reflexionar, establecer nuevas intenciones y comenzar etapas personales.
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