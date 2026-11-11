Abundancia y buena suerte: los signos que podrían brillar este 11 de noviembre

El portal 11/11, que se celebra este miércoles 11 de noviembre, podría marcar una etapa de abundancia, dinero y buena suerte para cuatro signos del zodiaco: Acuario, Géminis, Virgo y Tauro. Según las predicciones astrológicas difundidas por el portal Crónica, estos signos podrían comenzar a recibir los frutos de sus esfuerzos y avanzar hacia nuevas oportunidades económicas y personales.

Esta fecha es considerada especial por la numerología y algunas corrientes astrológicas, que la relacionan con la renovación, la intuición y el inicio de nuevos ciclos.

De acuerdo con las predicciones astrológicas, estos son los signos que podrían experimentar cambios favorables durante el portal 11/11:

Acuario: su creatividad y capacidad para encontrar caminos alternativos podrían favorecer los proyectos en los que depositó confianza. Será un momento para explorar nuevas oportunidades.

su creatividad y capacidad para encontrar caminos alternativos podrían favorecer los proyectos en los que depositó confianza. Será un momento para explorar nuevas oportunidades. Géminis: una iniciativa que comenzó tiempo atrás podría mostrar resultados concretos. También tendrá la oportunidad de cerrar una etapa y reconocer el esfuerzo realizado.

una iniciativa que comenzó tiempo atrás podría mostrar resultados concretos. También tendrá la oportunidad de cerrar una etapa y reconocer el esfuerzo realizado. Virgo: la perseverancia frente a los contratiempos comenzaría a dar frutos. Los cambios inesperados también habrían contribuido a su crecimiento personal.

la perseverancia frente a los contratiempos comenzaría a dar frutos. Los cambios inesperados también habrían contribuido a su crecimiento personal. Tauro: después de tomar decisiones difíciles y apostar por sus objetivos, podría experimentar alivio. Según las predicciones, aquello por lo que arriesgó comenzaría a regresar de manera positiva.

¿Qué significa el portal 11/11?

Dentro de la numerología, el número 11 es considerado uno de los llamados números maestros, junto con el 22 y el 33. Se lo relaciona con la sensibilidad, la inspiración y la intuición.

Por ello, la repetición de esta cifra cada 11 de noviembre es interpretada por algunas corrientes como una oportunidad para reflexionar, establecer nuevas intenciones y comenzar etapas personales.