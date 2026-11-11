Policía, Bomberos y Fiscalía inspeccionan farmacéutica donde murió una trabajadora

Desde las 11:30 de la mañana, personal de Bomberos de la Policía, el Ministerio Público y representantes de la Gobernación participan en una inspección destinada a establecer qué provocó el siniestro ocurrido la noche del martes 10 de noviembre, en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra.

Los equipos realizan una revisión de los ambientes de la planta, especialmente de las áreas donde se concentraron los daños ocasionados por la explosión.

El objetivo es identificar el posible punto de origen, evaluar las condiciones de las instalaciones y obtener información que ayude a reconstruir lo sucedido.

Una de las principales líneas de investigación apunta a una posible fuga o acumulación de gas dentro del establecimiento.

Los peritajes permitirán revisar las conexiones, los sistemas de abastecimiento y los equipos que funcionaban en las áreas próximas al punto de la explosión.

También se prevé analizar las cámaras de seguridad y recoger testimonios de trabajadores que puedan aportar información sobre los momentos previos al incidente.

El hecho se registró la noche del martes 10 de noviembre en las instalaciones de una farmaceútica, ubicada en la zona norte de Santa Cruz.

La explosión provocó el colapso de parte de la infraestructura, especialmente en un sector próximo al área de registro biométrico, donde los trabajadores marcaban su salida.

En ese lugar fue encontrada sin vida la doctora Carmen Rosa Arrayasa Panozo, quien quedó atrapada debajo de los escombros.

Además, siete trabajadores resultaron heridos: cinco varones y dos mujeres.

Los afectados fueron evacuados a diferentes centros médicos para recibir atención especializada.