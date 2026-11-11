Comunarios retoman el control del retén de El Castillo; policías se repliegan a Chimoré

Comunarios retomaron el control del retén de El Castillo, en Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, luego de los enfrentamientos registrados la madrugada de este miércoles entre comunarios y efectivos policiales. Durante los disturbios, una caseta utilizada por los uniformados fue incendiada, tres policías resultaron heridos y varios vehículos quedaron dañados.

El conflicto se produjo alrededor de las 05:30, cuando los efectivos policiales intentaron recuperar el control del puesto de vigilancia, que permanecía tomado por los movilizados desde septiembre. Sin embargo, una masiva concentración de comunarios rebasó a los uniformados, quienes finalmente se replegaron.

El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, explicó que un grupo especial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se trasladaba por el sector, pero fue impedido de circular.

"Se estaban trasladando y fueron impedidos de la circulación a la altura de El Castillo y se hubiera utilizado la fuerza necesaria para que estos efectivos puedan retornar a su base", señaló.

Por su parte, desde la Felcn se informó que utilizaron agentes químicos debido a que los comunarios no permitieron el paso de un contingente policial.

Tras los enfrentamientos, los movilizados destrozaron y quemaron una infraestructura utilizada por los efectivos policiales como puesto de vigilancia y descanso en el sector de El Castillo.

De acuerdo con el reporte oficial, tres policías resultaron heridos luego de recibir impactos de piedras lanzadas por los manifestantes. Asimismo, varios vehículos y motocicletas quedaron dañados durante los disturbios.

Posteriormente, los productores de coca volvieron a concentrarse en el retén y retomaron el control del lugar.

Policías permanecen replegados en Chimoré

Luego de los incidentes, los efectivos se replegaron al cuartel de Chimoré, donde permanecen acuartelados. En inmediaciones de estas instalaciones también se instaló una vigilia, cuya presencia se incrementó después del enfrentamiento.

Los cocaleros exigen la liberación de las personas que habrían sido detenidas durante el operativo policial y piden el retiro definitivo de los uniformados de la zona. Sin embargo, desde el Comando Departamental de la Policía se aclaró que no existe ninguna persona detenida por los enfrentamientos.