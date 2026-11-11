Suspenden audiencia de Tatiana Marset en la que debía definirse su retorno a Palmasola

La audiencia en la que debía definirse la situación jurídica de Tatiana Verónica Marset Alba fue suspendida este miércoles 11 de noviembre, diligencia que estaba prevista para resolver si la mujer debía retornar al penal de Palmasola o continuar con el beneficio de detención domiciliaria. Marset permanece internada en una clínica privada de Santa Cruz, donde recibe atención médica y se encuentra bajo resguardo policial.

Con la suspensión de la diligencia, queda pendiente la resolución sobre el pedido de la Fiscalía para revocar la detención domiciliaria y disponer su retorno al recinto penitenciario, una vez que reciba el alta médica.

El Ministerio Público sostiene que Marset habría incumplido las condiciones establecidas por la autoridad judicial cuando obtuvo el beneficio de detención domiciliaria. Entre las principales observaciones figuran sus horarios de permanencia en su vivienda y su presunta asistencia a actividades sociales durante el periodo en el que debía cumplir las restricciones.

Uno de los hechos observados ocurrió el pasado 26 de septiembre. Según un informe policial remitido a la autoridad judicial, Marset no se encontraba en su domicilio a las 20:00, horario desde el cual debía permanecer en su vivienda, y habría llegado recién a las 20:16.

Ese mismo día, habría sido vista en inmediaciones de la Feria Exposición de Santa Cruz, donde se desarrollaba un remate de ganado. La Fiscalía también cuestionó su presencia en otros espacios y actividades.

La versión de Tatiana Marset

Frente a las acusaciones, Marset negó haber incumplido las restricciones judiciales. Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, explicó que su presencia en el remate fue breve y que acudió por una invitación para conocer la venta de un animal que llevaba su nombre.

“No participé de ningún remate en horario nocturno. Entré porque me invitaron a conocer que habían vendido una vaca con mi nombre”, manifestó.

También aseguró que se retiró aproximadamente a las 19:00 y que regresó a su domicilio antes del inicio del horario de restricción.

“Eran aproximadamente las 19:00. Minutos después me retiré y regresé a mi domicilio. Incluso, si realmente se quisiera corroborar la información, se podría consultar con los escoltas que registran sus horarios. A las 20:00 ya me encontraba en mi casa”, afirmó.

Su explicación contradice el informe policial que establece que su llegada a la vivienda se produjo a las 20:16. Esta diferencia de horarios es uno de los puntos observados dentro del proceso.

Su estado de salud y los antecedentes judiciales

La situación médica de Marset también ha influido en el desarrollo del proceso. La mujer fue internada en una clínica privada después de presentar una hemorragia abdominal y ser sometida a una intervención quirúrgica el domingo 11 de octubre.

Su abogada, Mónica Terrazas, informó que se trataba de un procedimiento médico que había sido postergado y explicó que su defendida fue trasladada al centro hospitalario con escolta policial.

Como antecedente, el 19 de octubre, el Tribunal Segundo de Sentencia revocó el beneficio de detención domiciliaria y ordenó que Marset retornara al penal de Palmasola después de recibir el alta médica. La decisión se produjo a raíz de la solicitud de la Fiscalía por los presuntos incumplimientos de las condiciones judiciales.

Tatiana Marset había salido de Palmasola el 19 de agosto de 2026, luego de obtener el beneficio de detención domiciliaria con escolta policial.