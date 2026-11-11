El Gobierno aseguró que una eventual transferencia administrativa de institutos técnicos y politécnicos a las gobernaciones contemplará el presupuesto vigente del Tesoro General de la Nación (TGN).

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, se refirió al tema en medio del conflicto con el magisterio urbano y rechazó las versiones de que estos centros educativos serían transferidos a las administraciones departamentales sin recursos económicos.

Gálvez sostuvo que la descentralización educativa forma parte de la propuesta gubernamental enmarcada en las políticas 50-50, pero remarcó que el proceso debe desarrollarse mediante un diálogo amplio con los distintos actores del sistema educativo.

Asimismo, aseguró que existen principios que no son negociables para el Gobierno, entre ellos la gratuidad y universalidad de la educación. En ese sentido, rechazó que la propuesta tenga como objetivo privatizar la enseñanza fiscal.

La discusión sobre el futuro modelo de administración de los institutos técnicos continúa en medio de las diferencias entre el Gobierno y el magisterio urbano.

Por otro lado, el ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y el viceministro de Autonomías, Adrian Oliva, sostuvieron una reunión con el Magisterio rural, concluyendo en un acuerdo donde se establecía el respeto a la educación gratuita, evitar la transferencia de instituciones normalistas a universidades y la inclusión de profesionales al sistema de educación (profesión libre).

A su vez, la Central Obrera Boliviana (COB) ratificó su apoyo al Magisterio Urbano de profesores, indicando que se sumarán a futuras medidas de presión del sector en contra de la descentralización de la educación.