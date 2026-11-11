Incendios forestales: áreas afectadas bajaron de 2,6 millones a menos de 70.000 hectáreas

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que este año la superficie afectada por incendios forestales no superó las 70.000 hectáreas, frente a los 2,6 millones registrados el año pasado. También señaló una reducción de la deforestación, en el contexto de la participación de Rodrigo Paz en la COP31.

El Gobierno reportó una disminución significativa de los incendios forestales en Bolivia. Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, dio a conocer que este año las áreas afectadas no superaron las 70.000 hectáreas, frente a los 2,6 millones registradas durante la gestión anterior.

Gálvez destacó que la superficie dañada por el fuego representa menos del 3% de lo registrado el año pasado. Asimismo, señaló que la deforestación también habría disminuido hasta alrededor del 4,5%.

La presentación de estos datos se produce en el contexto de la participación del presidente Rodrigo Paz en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se desarrolla en Antalya, Turquía. En este encuentro internacional, Bolivia busca asumir un papel activo en los debates sobre la protección del medio ambiente, los recursos hídricos, los bosques y la biodiversidad.

En sus declaraciones, Gálvez explicó que el mandatario considera estratégica la ubicación de Bolivia en Sudamérica por su relación con las cuencas amazónica y del Plata, además de su importancia en la generación y preservación de agua dulce.

El vocero también señaló que el Gobierno busca impulsar mecanismos de cooperación internacional para proteger los bosques, las fuentes de agua y la biodiversidad, además de convertir la agenda ambiental en una oportunidad para promover acuerdos de colaboración y paz.

De esta manera, las cifras sobre la reducción de incendios y deforestación forman parte de los resultados ambientales que el Ejecutivo expone mientras el país participa en los espacios internacionales de discusión sobre el cambio climático.