La parálisis operativa provocada por las medidas de presión y bloqueos en los accesos a los terminales marítimos de Chile genera repercusiones en el sector exportador boliviano. La Cámara de Exportadores (Cadex) expresó su profunda preocupación por el severo perjuicio económico que este conflicto causa a toda la cadena logística nacional, calculando un impacto negativo superior a los 6 millones de dólares por día.

El gerente técnico de Cadex, Rafael Riva, alertó que la interrupción del tráfico pesado frena el tránsito regular de aproximadamente 200 camiones diarios que circulan a través de los pasos fronterizos estratégicos de Tambo Quemado y Pisiga con rumbo a las terminales portuarias chilenas.

"Perjudica al comercio exterior boliviano (...). En el tema logístico hay una premisa: la carga tiene que estar en diferentes puntos en tiempos específicos. Para poder tomar un buque que lleve la carga a ultramar, si se pierden las conexiones, es bastante complicado debido a que el siguiente buque puede estar recalando en 15 o 20 días", detalló Riva.

La interrupción de las conexiones marítimas no solo pone en peligro el cumplimiento de los contratos comerciales de exportación, sino que amenaza con desabastecer contenedores e insumos de importación para el mercado local.

Al perder las recaladas programadas de los buques portacontenedores, la mercancía boliviana queda paralizada en frontera o puerto hasta por tres semanas, acumulando extracostos por sobrestadía y almacenamiento. La afectación alcanza de forma transversal a toda la matriz económica de Bolivia. Entre los rubros golpeados se encuentran el sector minero, agroindustrial, maderero, agrícola, industrial y el sector cárnico.

Con una estimación de 6 millones de dólares paralizados cada 24 horas, las empresas nacionales enfrentan severas penalizaciones contractuales por entregas fuera de plazo a sus compradores de ultramar. Ante este crítico escenario, los gremios del comercio exterior instan a que se gestionen soluciones diplomáticas y operativas urgentes para liberar las rutas de exportación y evitar un quebranto mayor a la economía boliviana.