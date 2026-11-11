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Bloqueos en puertos chilenos paralizan 200 camiones bolivianos por día

La Cámara de Exportadores (Cadex) advirtió que alrededor de 200 camiones quedan varados al día en la frontera, amenazando con romper la cadena logística global y paralizar las ventas de todos los sectores productivos del país.

Red Uno de Bolivia

11/11/2026 15:37

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Bloqueos en puertos chilenos paralizan 200 camiones bolivianos por día
Santa Cruz, Bolivia

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La parálisis operativa provocada por las medidas de presión y bloqueos en los accesos a los terminales marítimos de Chile genera repercusiones en el sector exportador boliviano. La Cámara de Exportadores (Cadex) expresó su profunda preocupación por el severo perjuicio económico que este conflicto causa a toda la cadena logística nacional, calculando un impacto negativo superior a los 6 millones de dólares por día.

El gerente técnico de Cadex, Rafael Riva, alertó que la interrupción del tráfico pesado frena el tránsito regular de aproximadamente 200 camiones diarios que circulan a través de los pasos fronterizos estratégicos de Tambo Quemado y Pisiga con rumbo a las terminales portuarias chilenas.

"Perjudica al comercio exterior boliviano (...). En el tema logístico hay una premisa: la carga tiene que estar en diferentes puntos en tiempos específicos. Para poder tomar un buque que lleve la carga a ultramar, si se pierden las conexiones, es bastante complicado debido a que el siguiente buque puede estar recalando en 15 o 20 días", detalló Riva.

La interrupción de las conexiones marítimas no solo pone en peligro el cumplimiento de los contratos comerciales de exportación, sino que amenaza con desabastecer contenedores e insumos de importación para el mercado local.

Al perder las recaladas programadas de los buques portacontenedores, la mercancía boliviana queda paralizada en frontera o puerto hasta por tres semanas, acumulando extracostos por sobrestadía y almacenamiento. La afectación alcanza de forma transversal a toda la matriz económica de Bolivia. Entre los rubros golpeados se encuentran el sector minero, agroindustrial, maderero, agrícola, industrial y el sector cárnico.

Con una estimación de 6 millones de dólares paralizados cada 24 horas, las empresas nacionales enfrentan severas penalizaciones contractuales por entregas fuera de plazo a sus compradores de ultramar. Ante este crítico escenario, los gremios del comercio exterior instan a que se gestionen soluciones diplomáticas y operativas urgentes para liberar las rutas de exportación y evitar un quebranto mayor a la economía boliviana.


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