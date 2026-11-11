La Dirección General de Migración activó una alerta migratoria contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y su hermana, Ana Saucedo Gómez, en todos los puntos fronterizos y aeropuertos del país. Sin embargo, cuando se consultó si ambos continúan en territorio boliviano o si existe algún registro de salida, la respuesta de la institución fue breve: “Momentáneamente”.

La información fue proporcionada por Daniel Romero, asesor legal de Migración, quien confirmó que la medida ya fue comunicada a los diferentes puntos de control del país, por lo que Saucedo y su hermana no pueden abandonar Bolivia mientras esté vigente la alerta.

“Hacer conocer a la población boliviana, que ya ha sido insertada su alerta migratoria. Por ende, está con alerta migratoria y el señor no puede salir del país. Tanto el señor Romer Saucedo como su hermana, la señora Ana Saucedo Gómez. Ambos se encuentran con alerta migratoria en todas las fronteras del país, tanto aeropuertos como en las diferentes fronteras de nuestro país”, señaló Romero en contacto con Red Uno.

Consultado sobre quién solicitó la activación de esta medida y en qué circunstancias, el asesor legal explicó que el requerimiento fue presentado por un fiscal de materia de Santa Cruz, en el marco de una investigación penal.

“El fiscal de materia de la ciudad de Santa Cruz dentro de un proceso que se ha inaugurado por presunta comisión de delitos de uso de individuos de influencia”, respondió.

La interrogante sobre el paradero de Romer Saucedo y su hermana surgió precisamente después de conocerse la alerta migratoria. Al preguntarle si ambos todavía estarían dentro del país y si no existe un reporte de salida, Romero respondió únicamente: “Momentáneamente”.

También explicó qué procedimiento debe seguir Migración si alguna de estas personas es identificada en territorio nacional o intenta cruzar un punto de control.

“Ni bien se las detectan migraciones como tal en todas las áreas, se las hace, se las detiene en fronteras o en el punto fronterizo de un medio de silencio, no, en caso del aeropuerto lo mismo. Y esto se hace comunicación directamente a la Felcc”, concluyó.

De esta manera, Migración confirmó que la alerta ya fue distribuida a los controles fronterizos y aeroportuarios de Bolivia. La medida alcanza tanto al presidente del TSJ como a su hermana, quienes son requeridos dentro de una investigación por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias.

Por el momento, la institución no brindó mayores detalles sobre el paradero de ambos y tampoco confirmó si existe algún registro de que hayan abandonado el territorio nacional.