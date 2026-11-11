El Ministerio Público continuará con los allanamientos y las diligencias investigativas dentro del caso que involucra al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo. Además, anunció que convocará a personas de su entorno familiar para que presten declaración en el marco de las investigaciones.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy Fernando López, informó que las investigaciones avanzan tanto en el caso de Saucedo como en el proceso relacionado con el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Aldo Quezada.

“Las investigaciones y los allanamientos efectivamente se continúan realizando. Es cuestión del tiempo de que el Ministerio Público y la Policía pueda obtener dentro de las investigaciones los elementos que el Ministerio Público necesita para sustentar su investigación”, señaló López.

La autoridad explicó que las actuaciones investigativas se desarrollan dentro del territorio nacional, mientras que las diligencias fuera del país corresponden a Interpol, debido a que la Policía boliviana no tiene jurisdicción en territorio extranjero.

“La Policía no tiene tuición dentro del territorio extranjero, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos haciendo la investigación, la diligencia dentro del territorio nacional. Interpol se encarga de afuera, pero no tenemos ningún dato en referencia a eso”, manifestó.

Asimismo, López adelantó que el Ministerio Público convocará a personas del entorno familiar de Saucedo como parte de las diligencias para avanzar en el caso.

“Se va a convocar a todos los sujetos que se encuentran en su entorno familiar”, agregó el fiscal departamental.